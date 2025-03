Álvaro Uribe prometió la reducción de impuestos si el Centro Democrático gana la Presidencia y envió mensaje a los maestros: “Palabra de gallero”

“¿A qué vengo al Quindío? ¿A qué viene este partido? Yo vengo al Quindío, a este pedacito de cielo que Dios nos dio, a reverdecer un amor que me había afectado. Los quiero mucho” , dijo Uribe, mientras el público lo aplaudía.

Y agregó: “Este cucho tiene un corazón sensible, como esta juventud. Y ese corazón sensible quiere reverdecer el amor de esta tierra. ¿A qué viene este partido? Esta colectividad es una escuela itinerante de líderes, venimos a escuchar cinco excelentes precandidatas y precandidatos a la presidencia. Humildemente, los acompaño para decirles a ustedes: ‘Ayúdenos a ganar las elecciones del 2026 en la Presidencia, en el Congreso. Nosotros no les quedamos mal, queridos ciudadanos’”.