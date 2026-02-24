SEMANA: Si usted es elegida como congresista, promovería una ley para eliminar los estratos sociales en Colombia. ¿Por qué considera que la sociedad debe dejar de dividirse según el estrato social en el que se viva?

Ana Carolina Quijano (A.Q.): La estratificación genera una división socioeconómica y política que termina incidiendo sobre cómo nos comportamos y relacionamos en la sociedad. Además, tiene implicaciones graves en la implementación de política pública y social porque genera un sesgo en términos del ingreso. No se puede determinar la capacidad real de ingresos de una persona por el estrato donde vive, eso no tiene lógica. Solo en Colombia tenemos estratos socioeconómicos.

SEMANA: Usted fue viceministra de Educación durante el actual Gobierno. ¿Cómo evalúa la gestión que se hizo en estos cuatro años para los niños y jóvenes del país en este asunto? ¿Qué quedó faltando?

A.Q.: Queda faltando la educación como derecho fundamental. En un principio el equipo de Gobierno tenía el propósito de que la educación fuera un derecho fundamental, por eso se quería tramitar por la Comisión Primera. Este no pasó. En lo que sí avanzamos fue en la reforma la Ley 30, que significó un triunfo para reafirmar los recursos para la educación universitaria, técnica y tecnológica. En este punto hay que destacar que logramos que las instituciones técnicas y tecnológicas tuvieran una base presupuestal porque eso no existía en el pasado. Asimismo, ampliamos los recursos de las universidades públicas porque cuando llegamos al Gobierno instituciones como la Universidad del Pacífico tenía un déficit económico y ahora reportan un superávit.

Ana Carolina Quijano es candidata a la Cámara por el Valle del Cauca en la lista de Ahora Colombia. Foto: Cortesía prensa Ana Carolina Quijano / API

SEMANA: Justamente, una de las leyes que promovería busca que las escuelas sean cercanas a los lugares de residencia de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué reformas considera que necesita el país sobre este asunto?

A.Q.: En el Valle del Cauca ocurre un fenómeno que no podemos permitir que se replique. Como caleña veo con dolor que tenemos espacios de crecimiento urbanístico sin ningún tipo de equipamiento educativo cercano. Tenemos, por ejemplo, construcciones para más de 80 mil familias sin una escuela pública nueva para atender a estos niños, niñas y adolescentes. Tenemos un trabajo importante que hacer desde la Cámara de Representantes, hay una tarea pendiente y nosotros como equipo tenemos la experiencia y el talante para defender al Valle del Cauca en esos asuntos dentro del Gobierno nacional.

SEMANA: Fue viceministra de Educación durante la administración de Gustavo Petro, pero ahora aspira a la Cámara por la lista de Ahora Colombia. ¿Usted se distanció del presidente Petro y de los partidos cercanos a él?

A.Q.: Cuando llegué a trabajar con el señor presidente, lo hice por una invitación que me hizo la profe Aurora Vergara Figueroa, cuya trayectoria profesional ha sido como docente y académica en el Valle del Cauca. Llegué al Gobierno de la mano de Aurora Vergara, nunca me atribuí militancia, ni al Pacto Histórico, ni al petrismo. Tengo un respeto por el señor presidente, sin embargo, nunca he militado en su movimiento político. En ese sentido, he tratado de guardar coherencia con mi experiencia profesional y estar inscrita como Dignidad y Compromiso representa el ejercicio de lo que hemos hecho en lo público.