Anato dice que existe una “alarma grande” en el sector turístico y de agencias de viajes por escasez de combustible de aviones

“Yo ese tema específico me gustaría dejárselo directamente al tema de las aerolíneas, pero sí estamos viendo un tipo de cancelaciones de las aerolíneas estos dos días. Nos han manifestado muchos otros que lo que han querido es no afectar al consumidor en la venta de tiquetes y que no se pueda operar”, expresó la presidenta de Anato.

“Entonces, estamos en un momento de alerta, no es generar pánico sobre este particular, pero sí estamos en un momento de alerta de que no vaya a haber cancelaciones. Los comunicados de las aerolíneas son muy claros. Dicen que va a haber reacomodación, que va a haber reubicación de tiquetes de pasajeros. Lo que queremos es tener una clave, una claridad para nuestros consumidores, para que no vayamos a tener problemas, por supuesto, con la superintendencia de industria y comercio y con todas las entidades que vigilan las agencias de viajes”, anotó.