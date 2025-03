“Cada uno de estos giros que hace el Ministerio de Salud a un ente territorial se hace en una serie de resoluciones que el Ministerio no ha publicado. Las tuvimos que pedir y ellos dicen que es un tema de interés privado”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

Forero le preguntó al Ministerio de Salud sobre los recursos asignados y los girados a las entidades de salud de carácter público durante este periodo, sin embargo, ese despacho no entregó detalles sobre la ejecución de los giros.

“El Gobierno está a ciegas. No se puede decir que no han ejecutado los recursos, pero realmente no sabe en qué los ejecutaron”, aseveró el representante. “Esta ha sido la gran apuesta del Gobierno nacional y ni ellos saben en qué se están gastando los recursos. Es muy probable que estos se estén utilizando para pagar favores políticos o comprar votos de cara a 2026″, agregó.