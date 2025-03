Las 838 inasistencias de los senadores: estos fueron los congresistas que más se ausentaron de las plenarias

Él responde que estuvo enfermo durante el primer semestre del año y que tuvo una calamidad familiar que lo obligó a ausentarse, por lo que cada falta ha tenido una excusa válida. “Esto no es por una irresponsabilidad, jamás había pasado en mis 20 años de carrera en el Congreso, es una cuestión personal”, respondió.

“Yo llego a la hora que es y me voy cuando se desbarata el quorum, contrario a mucha gente que solo asiste para registrarse. Cuando asisto, estoy el tiempo suficiente dentro del Congreso. A pesar de mis inasistencias, me atrevo a asegurar que estoy dentro de los 20 congresistas que, en lo que ha transcurrido del periodo constitucional en curso, ha permanecido por más horas en el recinto de la sesión plenaria”, respondió Zabaraín.

El liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los senadores que será clave para definir el futuro de la reforma a la salud en el Congreso en las próximas semanas, tramitó 22 excusas para no asistir a la corporación. El congresista santandereano contó que solicitó permisos por incapacidades, pues tras la muerte de su esposa, él presentó complicaciones de salud por las que necesitó intervenciones médicas. Por ejemplo, estuvo ausente por una cirugía en el primer semestre del año, cuando faltó al 28 por ciento de las jornadas en el Legislativo de ese lapso.

También dentro de la bancada del Centro Democrático, la senadora Yenny Rozo sumó 18 inasistencias. “Mi salud puede haberme alejado temporalmente del recinto, pero no de mi labor legislativa. Seguiré trabajando con la misma pasión y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, respondió la congresista.

Los senadores John Besaile, Jorge Enrique Benedetti, Liliana Bitar, Gustavo Moreno, Jaime Durán Barrera, Juan Carlos García, Carlos Andrés Trujillo, Carlos Fernando Motoa, Miguel Uribe, Efraín Cepeda y el exsenador Humberto de la Calle tuvieron todos al menos una falta al Senado para la que no tramitaron ningún tipo de excusa. Con esos datos sobre la mesa, en un recinto integrado por 105 senadores, estos sumaron 838 excusas para ausentarse del Congreso en tan solo un año, trámites que pueden significar faltas por muchos más días, pues cada permiso de inasistencia puede sustentarse por viajar jornadas laborales, especialmente cuando se trata de viajes al exterior o misiones a las regiones.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se ha quejado de que los congresistas no asisten al recinto para no aprobar sus proyectos de ley, señalamiento que lanzó hace unas semanas, cuando la reforma a la salud estaba estancada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, los datos muestran que hasta los de su bancada faltan al Legislativo y que las ausencias no distinguen entre sectores políticos.