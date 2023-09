Andrés Pastrana confirma reunión del presidente Gustavo Petro con el mandatario de México, Manuel López Obrador, en Cali

En su publicación, Pastrana utiliza dos referencias para referirse a cada uno de los presidentes; en el caso de López Obrador, el expresidente colombiano utilizó el viejo eslogan de la campaña a la presidencia de México en 2012, ‘Abrazos, no balazos’ para referirse a él.

“Los presidentes Andrés Manuel López Obrador (“abrazos, no balazos”) y Gustavo Petro (Pacto de La Picota) se reúnen en Cali”, fue el mensaje publicado por Pastrana en X.

¿Cuánto dura la visita de López Obrador a Colombia?

Detalles de la gira en Colombia y Chile

No pasará por Perú

El mandatario mexicano aseguró que el trayecto que cumplirá la ruta Bogotá- Santiago de Chile, no pasará por Perú y no solicitará cruzar su espacio aéreo en ningún momento.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, aseguró.