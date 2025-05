“Presidente, usted condenó una ponencia que no ha leído, de ‘oídas’ por comentarios de quienes tampoco han leído la ponencia. Me señaló con nombre propio suponiendo algo que no ha leído. ¿Por qué tan tibio omite referirse a las condiciones esclavistas y violatorias de la ley vigente que oímos de la viva voz de David Racero?“, le dijo Lozano a Petro

Entonces, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que “en un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores”.