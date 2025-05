Tormenta en el Pacto Histórico por las listas al Congreso en 2026: el petrismo prende la campaña para elegir a sus candidatos

Aunque el grueso de la discusión política en el país está enfocado en la nueva consulta popular y el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, tras bambalinas hay otra gran discusión en el Pacto Histórico . Aún no está claro cómo se va a consolidar el partido único de izquierda.

Ese será un asunto que resolverá en las próximas semanas, pero la realidad política es que la puja estará en la conformación de la lista al Senado y las 32 para la Cámara de Representantes. La izquierda quiere una gran participación en las elecciones al Congreso, pero no está claro cómo se hará.

Aunque todos estos partidos y movimientos cederían sus personerías jurídicas para transformarse, no quieren repetir la historia de 2022, cuando el bolígrafo de algunos líderes partidistas marcó la conformación de las listas. Ya está claro que todas las listas serán cerradas, tema obligatorio, pues no se puede desconocer que los votos los pondrá Gustavo Petro, y que habrá una paridad de género. Hasta ahí no hay problema.