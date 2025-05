Gustavo Bolívar envía fuerte mensaje al Pacto Histórico: “No podemos nacer con los mismos vicios de los partidos tradicionales”

Gustavo Bolívar, quien renunció al Departamento de Prosperidad Social (DPS) desde el pasado viernes, 16 de mayo, para buscar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026, fue claro con el Pacto Histórico, de cara a la elección de la persona que los representará en los comicios.

El excongresista ya había lanzado una fuerte advertencia al partido político en el que se quiere vincular a todas las fuerzas del progresismo que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, y en entrevista con SEMANA deja claro que se debe realizar una consulta para elegir el candidato presidencial de 2026.

“Tengo una condición, y es que los candidatos del Pacto Histórico que no salen favorecidos en las encuestas se están moviendo para que el candidato o la candidata sea elegida a dedo. Yo no le jalo a eso. Si no hay una consulta, no le jalo porque estaría militando en un movimiento que no es democrático”, señala en entrevista con SEMANA.

Su postura la vuelve a dejar clara en una columna de opinión que publicó este domingo, 18 de mayo, a través de sus redes sociales, donde volvió a hablarle de frente al Pacto Histórico, de cara a la elección de los candidatos y la unificación del partido con las fuerzas de izquierda.

En la columna, titulada ‘Pacto Histórico: Ser o nacer‘, deja firme su postura frente a este tipo de elecciones y asegura que la colectividad no puede nacer en medio de las mismas prácticas que hacen desde hace mucho tiempo los partidos tradicionales en Colombia.

Gustavo Bolívar sugirió dos propuestas para la elección de los candidatos del Pacto Histórico. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Por estos días, el Pacto Histórico se debate entre ser un partido democrático, inclusivo y moderno, o nacer como un partido anacrónico con los vicios que padecían los partidos tradicionales el siglo pasado”, dice Bolívar en el primer párrafo de su columna.

Relata que fue el mismo dilema por el que pasó el Partido Liberal en 1948 y en 1982, que a la postre los llevó a perder las elecciones presidenciales, por su falta de cohesión frente a la escogencia de sus candidatos.

Por eso, hizo énfasis en la figura de la consulta, de la cual resaltó que “cumple 35 años” y ha sido utilizada, “discrecionalmente, por partido de derecha, centro e izquierda” y debe ser la ruta más idónea para tomar de cara a las elecciones de 2026.

“Como militante raso que soy hoy del futuro partido, me permito hacer mis respetuosas sugerencias. La primera es que las bases, compuestas por gente de a pie, líderes comunales y de organizaciones sociales, están cansadas de cargar ladrillos para otros, siempre para otros”, indica Bolívar.

Y recalca que “una generación de jóvenes que se han venido preparando para gobernar y legislar, se están envejeciendo esperando una oportunidad para participar en elecciones. Todo porque hasta ahora, las designaciones han sido hechas desde Bogotá con el bolígrafo de los jefes de los partidos”.

Por eso lanza una dura advertencia a la colectividad, para que tengan en cuenta las aspiraciones de estas personas que han venido haciendo la fila en la izquierda colombiana y que buscan tener una oportunidad en los próximos comicios electorales.

Las advertencias de Gustavo Bolívar al Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026. | Foto: Juan Carlos Sierra / Colprensa

“Pedirles a las bases ahora que posterguen otros cuatro años sus aspiraciones porque los congresistas actuales tienen derechos adquiridos, es poco menos que una canallada, pero por sobre todo una bomba atómica que hará estallar en mil pedazos el partido, sin que si quiera haya nacido”, dice.

Por eso, sugiere en primera instancia, que las listas al Congreso, a las asambleas departamentales, a los concejos municipales y las Juntas Administradoras Locales se ordenen según el puesto que cada aspirante obtenga en elecciones primarias.

“Esto garantizaría la cohesión y la buena salud del naciente Partido. Para las elecciones uninominales, alcaldes, gobernadores, presidentes de la República, el mecanismo no podría ser diferente”, resalta el exdirector del DPS.

“De cara a presentarle al país un nuevo partido, un partido del Siglo XXI, un partido moderno, un partido democrático, mal haríamos en estatuir, que los candidatos se escojan a ojo o a dedo, como lo hacían los partidos del Frente Nacional el siglo pasado. Eso significaría nacer en el pasado, nacer viejos, nacer con los mismos vicios de los partidos tradicionales que por décadas hemos criticado”, enfatiza el excongresista.

Bolívar lanza entonces su segunda propuesta de cara a esta elección: “Los candidatos o candidatas a elecciones uninominales no se pueden escoger por mecanismo distinto al de la democracia interna, el voto directo de sus militantes, a través de una consulta popular”.

Según explica Bolívar, esto sería “lo más democrático” y, así mismo, sumará a la campaña del ganador los apoyos de los perdedores. “Caso contrario, los candidatos que no sean señalados por el bolígrafo de los miembros del conciliábulo, se decepcionarán tanto que dudo, trabajen por el ‘señalado’”.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar y el presidente de la República, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Bolívar deja claro, de nuevo, que si el mecanismo de elección no es el de la consulta, “no estaría dispuesto a participar en el debate”, y aclara que no piensa montarle una “disidencia” al Pacto Histórico, por el contrario se apartaría de la política.

“Se equivocan. Jamás me prestaría para facilitar el regreso de la derecha en 2026. No me perdonaría haber sido el culpable del regreso de quienes nos convirtieron en uno de los cuatro países más desiguales de la Tierra con su directa consecuencia, la violencia casi eterna”, manifiesta.

El aspirante presidencial señala que el poder no lo “mata” y que por el contrario se margina “decepcionado por haber perdido mi tiempo en ayudar a construir un partido donde la democracia brilla por su ausencia. Me voy tranquilo a arar en tierras más fértiles y sensatas”, dice.

Finalmente, reconoció el papel crucial que jugará el presidente Gustavo Petro en el nuevo partido, ya que los votos “son mayoritariamente suyos”, por lo que “sus sugerencias e instrucciones tienen un peso enorme. Él, en su sabiduría, sabrá como jugarse ese gigantesco capital electoral”.