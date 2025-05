Gustavo Bolívar advierte lo que ocurrirá entre Armando Benedetti y Laura Sarabia: “Se van a autodestruir”

" Es una disputa que nos ha arrastrado a nosotros y nos ha costado en términos de gobernabilidad, credibilidad y respeto por el Gobierno. Son dos personas enfrentándose crudamente y eso no se debería presentar en el entorno cercano al presidente. Yo creo que Petro ya los llamó al orden, pero no veo ni a Laura ni a Benedetti dispuestos a ceder. Se van a anular ambos. Se están dando tan duro que, de pronto, van a desaparecer juntos".

“Con las disputas que tienen, demostraron que los dos no caben en el mismo sitio. El poder está en la Casa de Nariño, usted puede tener el cargo más alto, pero el poder lo ejerce quien esté cerca del presidente y ella lo perdió. Ella ya no es del círculo cercano a Petro".

Sobre Armando Benedetti dijo que la relación era de compañeros de gabinete. “Independientemente de sus cuestionamientos, nosotros en la izquierda no tenemos un operador político como él. Si mira, ningún ministro del Interior en este Gobierno ha sido de la izquierda: Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y Benedetti vienen de la política tradicional. Yo, por ejemplo, hubiera sido el peor. Cómo llamo yo a los congresistas que he atacado toda la vida y les digo: “Venga, hablemos”. Como operador político, yo quisiera tener uno así“.

“Benedetti sí pertenece al grupo que llamamos petrosantismo, en el que se mueven otras fuerzas distintas a la izquierda. Obviamente, ellos tienen su puja por tener su candidato. No sé si es Amaya. La consulta es el único mecanismo que disipa todo esto. Muy triste sería para nosotros, quienes hemos militado con el progresismo todo el tiempo, que nos impusieran a un candidato que no es progresista. Aquí se sabe que la izquierda, la Unión Patriótica, ha perdido familiares, perseguidos, para que le digan, por ejemplo, a la UP: “Toda la sangre de sus compañeros ahora la va a representar Carlos Amaya, el señor que votó por Rodolfo Hernández. No creo que la gente le jale a eso”.

“Cuando empezó a nombrar a las personas, nombró a Laura Sarabia; ella estuvo en la campaña, pero no conocíamos sus ambiciones todavía. Luego a Mauricio Lizcano. Nos sorprendió porque nos sacó. Nosotros (la izquierda) solo hemos estado en la Casa de Nariño cuatro días, cuando Jorge Rojas fue director del Dapre. Yo digo que tres y un día Jorge me escuchó en la radio, me llamó y me dijo: “Deje de ser mentiroso, que fueron cuatro”. La izquierda no ha manejado el poder.