Aplazamientos y ‘jugaditas’ de la defensa de Petro en el CNE: este lunes tampoco se votará el pliego de cargos contra su campaña

El Consejo de Estado anuló su elección, en un fallo de primera instancia, porque al parecer no cumplía con los requisitos, pero la Corte Constitucional lo favoreció en una nueva sentencia y lo retornó al cargo. “Pediré el expediente porque no lo conozco de fondo, ya que he estado por fuera del CNE”, le anunció Baquero a SEMANA.