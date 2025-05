Armando Benedetti confirma que el Gobierno no retirará la consulta popular pese a aprobación de reforma laboral

El Gobierno no se rinde y promete apostar a todos los bandos. “Todavía nos falta un cuarto debate, así que a pesar de que estoy contento, no celebro nada. A nosotros no nos ha ido muy bien en el Congreso de la República, así que yo con futuros hipotéticos positivos o de autoayuda no puedo andar. Entonces, por ahora, puedo decir que estoy contento, pero no puedo celebrar nada", afirmó Benedetti.