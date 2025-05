Armando Benedetti pide oficialmente que se reabra la votación de la consulta popular en el Senado. Estos son sus argumentos

“Lo anterior se sustenta en que toda proposición debe presentarse por escrito por un congresista, debe ser puesta en discusión y debe ser leída nuevamente antes de ser votada, una vez cerrada la deliberación. En este caso, en la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, no se dio cumplimiento a estos requisitos reglamentarios, por lo cual no puede considerarse surtida válidamente la votación del concepto exigido por la ley”, dice la carta.

“El Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo: la solicitud no es una proposición, y tampoco fue presentada una proposición por parte de Gobierno o senadores, para que fuera sometida a votación; de tal modo que no es posible que el secretario lea una proposición que no ha sido presentada”, dijo.