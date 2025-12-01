Armando Benedetti denuncia supuestos errores en decisión del CNE que confirmó irregularidades en campaña presidencial de Petro

Armando Benedetti, ministro del Interior, denunció supuestos errores en la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, donde se confirmó la superación de los topes electorales y se impusieron sanciones por más de 6.000 millones de pesos.

La hipótesis de Benedetti es que el fallo estaría minado por presuntos vicios en su trámite, y contó que uno de los magistrados, Álvaro Hernán Prada, se habría ausentado de la sala plena y votado de manera virtual sin aparente justificación, a pesar de que el reglamento de la entidad establecería otra norma.

“El 26 de noviembre se votó la sanción al Pacto Histórico. El magistrado Álvaro Hernán Prada no estaba en el país y, hasta ahora, no ha regresado. Él salió un día antes fuera de Bogotá y votó de forma virtual, pero el reglamento del Consejo Nacional Electoral dice que para votar virtual debe tener una motivación, y esta no está por ningún lado”, dijo el ministro.

Las quejas del alto funcionario fueron más allá y alarmó que, con base en denuncias recibidas en su despacho, existirían quejas internas que pondrían en evidencia presuntas ausencias de hasta once días por parte del mismo magistrado, lo que interpreta como un supuesto abandono del cargo.

Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Me ha dicho mucha gente que trabaja en el Consejo Nacional Electoral, que trabajan cerca de él, que se ausenta por períodos de ocho, nueve y once días, lo cual es un abandono del cargo. Estos son anónimos, la cual yo estoy haciendo conocer a la opinión pública”, agregó Benedetti.

Para el ministro, la información que compartió este lunes sería un elemento importante que debería tener en cuenta el Pacto Histórico a la hora de solicitar la nulidad de la decisión que castigó a la campaña presidencial de Gustavo Petro por la superación de los topes electorales.