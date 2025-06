Armando Benedetti destapa la estrategia del Gobierno Petro tras suspensión del ‘decretazo’

Por ahora, la atención del Ejecutivo no está en las decisiones judiciales, sino en el futuro de la reforma laboral: “Lo único que preocupa ahora, realmente, es lo político. Es que Efraín Cepeda nombre a los conciliadores y que se apruebe, en gran medida, el texto del Senado, y que el Senado vote la conciliación. Ahí es donde está el meollo del asunto”.

Frente a la decisión del Consejo de Estado, Benedetti agregó: “Lo que yo le entiendo es que se necesita un concepto previo, la ley dice que no, ya la Corte Constitucional dijo que no. Nosotros remitimos el decreto a la Corte, luego, es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no”.

En conclusión, esta es la estrategia que el Ejecutivo tiene bajo la manga y que podría concretarse en cuestión de días: “Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista , lo único que queda claro e importante es que, entonces, no se necesita el decreto para convocar la consulta”, agregó el ministro del Interior.

La conciliación avanza en el Legislativo. Por su parte, la Cámara de Representantes delegó a María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y a Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde. El Senado de la República aún no ha nombrado a sus conciliadores, a un paso de que la iniciativa se convierta en ley.

‘Decretazo’ de la consulta popular de Petro, frenada por el Consejo de Estado y la Registraduría: “El Gobierno busca que aplique, no verifique”

Desde el Pacto Histórico ya se están encendiendo alarmas: “Señor presidente del Senado, Efraín Cepeda. Son las 5:00 p. m., ud (usted) no ha nombrado conciliadores. La Cámara lo hizo esta mañana. Si no se anuncia mañana, no puede votarse el viernes. ¿Ud (usted) cree que esto es correcto?”, manifestó la senadora Aída Avella.