“Armando Benedetti está gobernando. ¿O tiene dudas sobre el particular?”: el señalamiento de Álvaro Leyva en su explosiva entrevista en SEMANA

Álvaro Leyva se despachó en su entrevista en SEMANA, al responder por unos audios publicados en el diario El País de España, en el que lo señalan de orquestar un plan para tumbar al presidente Gustavo Petro.

El excanciller ha publicado varias cartas dirigidas al presidente Petro y en ellas ha señalado que el mandatario es drogadicto. El jefe de Estado le respondió y lo calificó de “Viejo loco decrépito”; pero ahora, lo señala de ser golpista y capaz de tumbarlo.

En entrevista con SEMANA, Álvaro Leyva responde a los señalamientos de estar orquestando un golpe de Estado. | Foto: semana

“Tumbar, no, yo lo que quiero es que se vaya (…) Yo de golpe pertenezco a esas barras que usted oye en el estadio y que gritan: “Fuera Petro, fuera Petro”, dijo Leyva en SEMANA.

Plantea que el camino es que el mandatario se vaya del poder y en su reemplazo llegue, como lo ordena la Constitución, la vicepresidenta Francia Márquez.

“Yo, simplemente, dije que Francia Márquez es una digna sucesora, pero ahí no aparece nada que tenga que ver con un golpe de Francia Márquez, porque no necesita darlo. Si se va a Petro, si mañana dicen que Petro descansó en la paz del señor, ¿qué hacemos? Si mañana le da una enfermedad a Petro que no le permite gobernar, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a Benedetti o a quién? ¿Qué dice la Constitución? Que asume la vicepresidenta”, afirmó el excanciller.

En su diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Leyva le responde a Petro y dice que lo que se estaría fraguando es un “autogolpe”.

"Creo que el que venía dando un autogolpe es Petro”, dice Álvaro Leyva. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Todo lo que ha venido haciendo está dirigido a romper las instituciones. Yo le puedo citar las barbaridades que dice. Y por acá le digo, ¿y los senadores que no votaron por usted unos HP? Porque él lo dijo. ¿Y la oligarquía que manda a matar? ¿Usted qué opina de eso? Es un jefe de Estado. En una carta que le escribí desde Varsovia, le dije: “Es que no se da cuenta de que detentando usted, doctor Petro, la alta investidura que lo reviste, al seguir maltratando y sindicando de esa desafortunada manera al presidente del Congreso y a otras dignas personalidades de la nación, los está colocando en la picota. Si matan a cualquiera de ellas, ¿entonces qué, Gustavo? ¿Qué?”. Y sucedió lo que sucedió con el doctor Miguel Uribe Turbay. Aquí le digo: si matan a alguien, ¿entonces qué? Es que uno no puede dividir a la sociedad. Entre otras cosas, eso tiene que ver con el delito de traición a la patria. Creo que el que venía dando un autogolpe es Petro”.

¿Por qué considera que el golpista es Petro? “Porque está poniendo en peligro las instituciones, enfrentando a las Cortes, el Congreso. Porque está gobernando para un solo sector, el sector de él, todos los demás son posibles asesinos, el presidente del Congreso, los gremios. A mí me preocupa lo que está sucediendo y yo quiero que esto termine bien (...) Es decir, el hombre vive obsesionado. Ahora sí que está obsesionado conmigo”.

Manifestó su preocupación por las elecciones de 2026 y el papel de Petro, pero dejó, para el corto plazo, una sentencia.

Tiene dudas sobre Petro como árbitro de las elecciones de 2026, “porque no tiene la capacidad” y afirmó: “Es que Petro no está gobernando, hombre”. ¿Quién está gobernando?

De Armando Benedetti, Leyva dijo que es un hombre gracioso e inteligente. “Pero tiene un problema, cayó en la droga”. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Armando Benedetti, hombre. ¿O es que usted tiene dudas sobre el particular?”.

Sobre el hoy ministro del Interior, Leyva señaló: “Él ha dicho que es un drogadicto, lo confesó hace poco. Imagínese usted...”.

Al calificar su relación con Benedetti, Leyva dijo que es un hombre gracioso e inteligente. “Pero tiene un problema, cayó en la droga”.

Recordó las dificultades con él, cuando Leyva fue ministro de Relaciones Exteriores. “Con él tuve problemas también. En un momento determinado le dije: “Hombre, usted está en las drogas. Usted es un drogadicto siendo embajador”. ¿Y qué pasaba? Se venía para Colombia sin autorización. Siempre le adelantaba una investigación administrativa. Hay varias. Allá deben estar los archivos. Entonces, él hablaba con Laura Sarabia y mandaban una nota diciendo que estaba autorizado por el presidente”, afirmó.