Armando Benedetti respondió a quienes lo acusan de apoyar a Daniel Quintero: “Han estado amamantados por Petro”

Armando Benedetti no dudó y le respondió a aquellos que lo están cuestionando, como por ejemplo Gustavo Bolívar, por un supuesto apoyo a Daniel Quintero para que sea la opción del petrismo de cara a las elecciones del 2026.

Todo se desató después de que el ministro del Interior, durante una entrevista con SEMANA, defendiera que el exalcalde de Medellín haga parte de la consulta interna.

“Más allá de la imputación, Quintero tiene derecho a entrar al Pacto Histórico, pero ahí no lo quieren porque son un poco anacrónicos. Ellos quieren llegar a ocho o 12 años en el Congreso sin tener un voto, sin haber tenido un liderazgo dentro del Congreso", dijo.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Ministerio del Interior

Muchos lo tomaron como un apoyo hacia el exmandatario y se desató toda una tormenta al interior de la colectividad, por lo que la tensión, que ya estaba muy alta, siguió creciendo.

Ante los señalamientos, Benedetti no dudo en responder y lanzó duros pullazos a quienes lo están criticando.

“Hay unos candidatos que nacieron y siempre han estado amamantados por Petro, han crecido gracias a él”, dijo.

El funcionario comparó esto con su caso y recordó que cuando él llegó a apoyar al hoy jefe de Estado colombiano, ya contaba con una carrera política y con un nombre. “Yo tengo mi propio vuelo, ellos no”, comentó.

“Viven todo el día llorando porque ellos fueron los que se equivocaron, se les dijo que no fueran candidatos y aun así lo hicieron y yo soy el malo”, añadió.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la consulta del Pacto Histórico y a los precandidatos que cuestionaron su supuesto a Daniel Quintero. “Hay unos candidatos que nacieron y siempre han estado amamantados por Petro. Yo tengo mi propio vuelo, ellos no, y… pic.twitter.com/8DGRhtlPo4 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 29, 2025

Benedetti fue claro y aseguró que no tiene ningún inconveniente sobre quién quede de candidato. Por lo mismo, sostuvo que le parecería muy bien cualquiera que sea el nombre que gane.

En ese sentido, expresó que lo verdaderamente importante es que la decisión se tome con miras al 2026. “El proyecto y el mismo presidente lo ha dicho: no depende solamente de la izquierda, si fuera así no habría Gobierno”, apuntó.

“Se necesitan otros actores y el presidente ha sido muy claro en decirlo así. Me imagino que de pronto son consignas para la campaña de octubre”, complementó.

Finalmente, sin rodeos respondió que Quintero no es su candidato, sino que él apoyará a quien salga ganador de la consulta. Además, aprovechó para lanzarle un dardo al exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“No le crean a lo que dice Gustavo Bolívar todo el tiempo, nadie le cree a él”, concluyó.