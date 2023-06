Armando Benedetti es aún embajador de Colombia en Venezuela, tras escándalo desatado por sus explosivos audios

SEMANA estableció este miércoles 7 de junio que el de Armando Benedetti se trata de un viaje familiar programado a Turquía. Luego, el propio Benedetti confirmó la noticia por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, también hay graves amenazas de muerte que han recibido su exesposa y sus hijos. Una persona cercana al Gobierno lo amenazó directamente, según se ha conocido.

Todo esto, tras los explosivos audios que el embajador en Venezuela le envió a quien era en ese momento la jefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, y en los que queda la evidencia de que Benedetti es una pieza clave para establecer cómo se financió la campaña presidencial de Petro en 2022.

“Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, dijo Benedetti en Twitter.

Para muchos no eran claro entonces el fin de su regreso.

Sin embargo, según conoció SEMANA este 8 de junio, volvería para seguir con sus deberes como embajador, dado que el decreto 0917 del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechado el 6 de junio, establece que seguirá en ese cargo hasta el próximo 23 de junio.

Armando Benedetti sigue siendo embajador de Colombia en Venezuela, en medio del escándalo desatado por sus explosivos audios. Aquí está el decreto - Foto: Presidencia de la República

A pesar de que Benedetti presentó su renuncia mediante comunicación oficial el 2 de junio pasado, el presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de Benedetti como embajador extraordinario y plenipotenciario “adscrito a la Embajada de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” a partir del 23 del mismo mes.

¿Por qué Turquía?

La periodista Darcy Quinn reveló en sus redes sociales las fotografías de Benedetti en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. - Foto: Darcy Queen

Minutos antes de que Benedetti confirmara su salida del país, también le pidió a la Fiscalía General de la Nación protección por las amenazas que está recibiendo. “Le pido a la @FiscaliaCol que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”.

Todo esto se fue presentando luego de que la periodista Darcy Quinn reveló en sus redes sociales las fotografías de Benedetti en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.

“Yo hice 100 reuniones y conseguí 15 mil millones de pesos en campaña … si no es por mí no ganan”: Armando Benedetti sobre campaña Petro

“Un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”: Armando Benedetti a Laura Sarabia. - Foto: Revista Semana

Armando Benedetti le gritaba a Laura Sarabia con frecuencia que, sin él, Gustavo Petro no habría sido presidente. Y cuando la jefa de gabinete lo dejó esperando en una silla de Palacio de Nariño cuatro horas, esos comentarios comenzaron a arreciar.

“Entonces por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, dijo.

Embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia - Foto: Semana / Getty Image

Los mensajes sobre ese asunto son recurrentes: “Perdón, Laura, pero es que uno ya también explota, también es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico, ¿quién ve eso ahora? Nada. O es (que) quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata”, agrega.

Y sigue, amenazante: “No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan, para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo. Exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Los polémicos audios se revelaron tras el escándalo de Sarabia con la exniñera de su hijo y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. - Foto: El País

Para Benedetti, todos los que hicieron menos en la campaña resultaron con más. “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca”, dijo.

“Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no se qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura. Oye, que una hoja de vida pa’ alguna verga, ¿quieres que te dé? (…) Nada, nada, el señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer, el señor Roy (…). Todo, hijueputa, todo (…), y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”.