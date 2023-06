Crisis del Gobierno Petro llegó hasta el Congreso de EE. UU. y Benedetti sonó en la discusión: “Van a llegar al fondo de esto”

La crisis del Gobierno Petro, por los diferentes escándalos que se han destapado durante la última semana, ha puesto en jaque el futuro de sus propuestas en el Congreso de la República. El más reciente involucra al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Varios audios revelados por SEMANA mostraron una conversación entre el funcionario y Laura Sarabia, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como jefe de gabinete del Gobierno.

En dichos audios también se pudo conocer que Benedetti “consiguió 15.000 millones” para la campaña del actual mandatario y hasta puso en duda la procedencia de los aportes hechos para esta en la Costa Caribe. En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, aseguró, por el contrario, que nunca recibió dineros.

Posterior al escándalo, Benedetti recibió la notificación de anulación de su visa, por parte de la Embajada de los Estados Unidos, y este aseguró que la decisión se habría motivado por un “mal uso del pasaporte diplomático”. Hace poco, el Congreso de los Estados Unidos también se refirió al tema.

El exembajador Armando Benedetti es uno de los más afectados por el reciente escándalo del Gobierno. - Foto: Revista Semana

¿Qué dijo el Congreso de EE. UU. sobre la crisis que enfrenta el Gobierno Petro?

Durante este miércoles, la discusión del Subcomité del Hemisferio Occidental habló sobre el tratamiento que el Gobierno Biden ha dado a los diferentes gobiernos en Latinoamérica.

En medio de la discusión, reseñada por el corresponsal Juan Esteban Silva, de La W, la representante del Partido Republicano, María Elvira Salazar, cuestionó a Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, por el retiro de la visa del exembajador Armando Benedetti.

Ante la insistente pregunta, Nichols aseguró que no estaba en capacidad de referirse a casos “regionales de visa”. Ante la negativa, Salazar no se quedó tranquila y lo increpó nuevamente. “No me diga que no hay respuesta, usted es la cabeza de estos temas”.

Finalmente, el funcionario le aseguró a la representante que Benedetti fue sujeto de investigación de Estados Unidos en su momento y que contaba con una acreditación como embajador.

“Creo que las instituciones en Colombia van a llegar al fondo de esto. Esperamos que se pueda investigar esto”, agregó.

La congresista decidió abordar otros temas, como el relacionado con la migración, asegurando que el Gobierno Biden debería “pedir disculpas” por “políticas nefastas”.

Cabe recordar que el retiro de la visa a Armando Benedetti se da apenas días después de su llegada a Colombia desde los Estados Unidos, donde visitó a uno de sus hijos para acompañarlo en su grado de primaria.

Tal visita se habría dado sin permiso de su jefe, el canciller Álvaro Leyva, hecho que también figuró en la prensa.

El Congreso de los Estados Unidos discutió la suspensión de la visa del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. - Foto: Archivo

Armando Benedetti denuncia amenazas a él, su exesposa y sus hijos

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no está pasando por un buen momento. Este miércoles 7 de junio decidió contarle al país que es víctima de amenazas de muerte. Y su familia, según dijo, corre peligro.

“Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

De acuerdo con el exdiplomático, “tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”.

Benedetti no entregó detalles de qué evidencia física se trata ni tampoco divulgó los nombres de quienes estarían detrás de querer atentar contra su vida, pero es evidente la angustia que tiene por lo que pueda sucederle a él y a sus familiares.

El ahora exembajador en Venezuela Armando Benedetti también será citado por la Fiscalía para que dé su versión. - Foto: daniel reina romero-semana

La vida de Benedetti corre peligro desde que pasó de ser uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro a realizar fuertes señalamientos en contra del Gobierno y de la forma como se llevó a cabo la campaña presidencial que convirtió al líder de izquierda en el sucesor de Iván Duque.

Por ejemplo: audios de Benedetti que reveló SEMANA confirmaban el ingreso a la campaña de 15.000 millones de pesos. Sin embargo, no entregó detalles de quiénes fueron los que suministraron ese dinero.