Armando Benedetti ya está en Estambul con sus dos hijos; volverá a Colombia en los próximos días

SEMANA confirmó que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, ya aterrizó en Estambul, capital de Turquía, donde estará durante los próximos días atendiendo compromisos personales.

En las últimas horas se había conocido que el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro saldría del país; sin embargo, él mismo aclaró que se trataba de una cita que ya había adquirido previo al escándalo.

“Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, anunció Benedetti.

Precisamente, SEMANA conoció que el exembajador volvió a confirmar que estará de nuevo en el país el próximo martes y que simplemente atenderá el compromiso de carácter familiar, en compañía de sus dos hijos, y estará de nuevo en Colombia.

Armando Benedetti salió del país a cumplir compromisos personales. Bogotá 27 julio 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana - Foto: Publicaciones Semana

Previo a su salida del país Benedetti informó que está siendo amenazado y que su vida y la de sus familiares corre peligro, por lo que le pidió a las autoridades estar al tanto. “Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”, aseguró el exembajador.

Igualmente, había desmentido que estuviera internado o en malas condiciones de salud, luego de varios rumores que se generaron. “Para los espontáneos y creativos: estoy en Bogotá, en mi apartamento, con buena salud y acompañado de dos de mis hijos”, informó Benedetti este miércoles antes de partir a Turquía.

La periodista Darcy Quinn de La FM compartió la foto de Benedetti en el aeropuerto el Dorado esperando hacer el registro para la aerolínea Turkish Airlines.

Benedetti en el aeropuerto El Dorado rumbo a Turquía. - Foto: Darcy Queen

El exfuncionario ha sido amenazado luego del escándalo que se desató por las relevaciones hechas por SEMANA de los audios y chats de Benedetti con Laura Sarabia, la exjefe de gabinete de Petro que salió de su cargo en medio de todo el escándalo.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

Por otro lado, a pesar de que el Gobierno anunció la salida de Benedetti de su cargo y nombró como nuevo embajador de Colombia en Caracas a Milton Rengifo, el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva dice que Benedetti dejará sus funciones hasta el próximo 23 de junio.

Alberto Benedetti y Laura Sarabia salieron de sus cargos tras el escándalo. - Foto: Revista Semana

Igualmente, el CNE había citado al exembajador el martes 13 de junio -cuando llega a Colombia- a rendir testimonio sobre sus declaraciones por el dinero en la campaña, en medio de la investigación que se adelanta contra el Pacto Histórico.

Sin embargo, por decisiones de los magistrados del tribunal electoral se pospuso la cita para esas declaraciones. El magistrado Álvaro Hernán Prada pidió a la Sala Plena acumular todos los procesos existentes en el tribunal electoral y que tienen relación con las actuaciones de la campaña Petro Presidente para evitar que haya varias líneas de investigación al mismo tiempo. Por esa razón, los magistrados deberán resolver dicha petición para que posteriormente se fije una nueva fecha donde Sarabia y Benedetti serán escuchados.