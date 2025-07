Así fueron las últimas horas de Laura Sarabia en la Cancillería: SEMANA revela los detalles de la salida de la mujer más poderosa del Gobierno Petro

La canciller Laura Sarabia tiene sus horas contadas en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, donde funciona la Cancillería. El jueves 3 de julio presentó la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro, pero no fijó la fecha de su dimisión. Tampoco la radicó como “irrevocable”. Sin embargo, el presidente, tres horas después de que ella divulgara la misiva en sus redes sociales, aceptó su salida del Gobierno y desnudó un distanciamiento con quien fue la mujer más poderosa de la Casa de Nariño.

Sarabia convocó a los directores de los medios de comunicación el 24 de junio de 2025 en el Palacio de San Carlos y les lanzó la bomba noticiosa: acudiría a la urgencia manifiesta desde el primero de septiembre de este año e informó que trabajaba en la elaboración de los términos para garantizar que Colombia no se quede sin pasaportes en el segundo semestre del año.

El encuentro, donde la diplomática argumentó razones jurídicas para la prórroga, molestó a Gustavo Petro porque se sintió desautorizado por la canciller. Días atrás, en un consejo de ministros, él advirtió que no quería que Thomas Greg & Sons continuara como contratista en su Gobierno y, después de la reunión de Sarabia con la prensa, insistió en su petición.

¿Por qué lo desobedeció la canciller? ¿Pensó que el presidente pasaría por alto su exigencia? Esas respuestas quedan en el aire porque la joven politóloga tenía claro desde diciembre de 2024, cuando empezó a sonar para reemplazar a Luis Gilberto Murillo, que el millonario contrato de pasaportes y el fantasma de Thomas Greg & Sons serían la principal papa caliente en su era como diplomática. ¿Por qué no aceptó la embajada de Colombia en México cuando se la ofreció Petro? ¿Su afán de poder le pasó una factura alta? Esas son otras preguntas que saltan a la vista.

“Aquí hay un solo presidente que se llama Gustavo Petro. Aquí no hay dos presidentes”, le dijo Saade a SEMANA. “Quien no obedezca, puede renunciar”, afirmó.

A Laura Sarabia no la sacó el ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien tiene una enemistad desde hace varios meses. Tampoco Alfredo Saade, un supuesto pastor religioso que llegó hace menos de un mes al Gobierno y no tiene el poder para hacerlo. Ella pavimentó su salida, poco a poco, por su propia cuenta.

Benedetti, quien tiene un pacto de no agresión contra Sarabia, la llamó por teléfono este jueves, horas después de oficializarse su renuncia, le preguntó por las razones de su dimisión y se solidarizó.

Sarabia no quiere un nuevo enredo jurídico a sus 31 años ni en su corta carrera política, que empezó en el Gobierno Petro. Suficiente el escándalo de su exniñera Marelbys Meza, quien la denunció ante la Justicia porque, al parecer, ordenó las chuzadas a sus comunicaciones y la sometió a un polígrafo en la Casa de Nariño cuando pretendió esclarecer un robo en su apartamento en Bogotá. Como si fuera poco, Sarabia ha sido señalada por supuesta injerencia en negocios del Gobierno y la relacionan con la vida de lujos de su hermano, Andrés Sarabia.

Tres cabezas

Y es que el capricho de Petro de arrebatarle de las manos el millonario contrato a Thomas Greg & Sons le costó la cabeza a sus tres cancilleres: Laura Sarabia fue la última, y no completó los seis meses en el cargo.

La suerte de la hoy canciller, que no demostró mayor experiencia en asuntos de diplomacia y quien no dejó en evidencia una gran relación con Estados Unidos, es incierta. No se sabe si terminará como embajadora de Colombia en Reino Unido o, según Juan Espinal, congresista del Centro Democrático, pidiendo asilo político porque es la mujer que más secretos guarda del jefe de Estado. ¿Hablará con la verdad algún día?