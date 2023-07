Atención: así reaccionó el presidente Gustavo Petro luego de la captura de su hijo Nicolás: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel”

El presidente Gustavo Petro reaccionó este sábado a la captura de su hijo Nicolás Petro junto a su exesposa Day Vásquez.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario manifestó sentir dolor ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, dijo que dará todas las garantías al ente acusador y que no intervendrá ni ejercerá presiones sobre sus actuaciones en el marco del proceso en contra de su hijo mayor.

En el mensaje, el presidente Petro también le deseó “suerte y fuerza” a Nicolás y aseguró que espera que lo sucedido le permita “reflexionar sobre sus propios errores”.

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisisones; que el derecho guie libremente el proceso”, dijo.

Este sábado, a tráves de un comunicado, la Fiscalía General confirmó la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez, tras las explosivas denuncias de SEMANA.

El hijo del presidente y su exesposa fueron detenidos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.

“La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 06:00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Daysuris del Carmen Vásquez Castro, por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”, informó el ente acusador.

“Los capturados serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad. Esta información se publica por razones de interés general”, agregó la Fiscalía.

SEMANA publicó en marzo pasado una explosiva entrevista con Day Vásquez en la que la exesposa de Nicolás Petro contó que él recibió 600 millones de pesos de parte del exnarcotraficante Santander Lopesierra, conocido con el alias del Hombre Marlboro, y unos 400 millones de pesos de parte del hijo del polémico Turco Hilsaca. Aunque los dineros iban dirgidos, según Day, a la campaña presidencial de Petro, ella señaló que Nicolás tomó los recursos para adquirir una lujosa vivienda en Barranquilla.

En la entrevista, Vásquez aseguró que el presidente Petro no sabía de las actuaciones de su hijo. “Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral”, dijo.

Según su relato, el país debía conocer que Nicolás Petro recibió “dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander Lopesierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”.

Y agregó que el Turco Hilsaca “le entregó primero 200 y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200″

Vásquez fue más allá en sus denuncias. Y aseguró que otras personas, entre ellos algunos empresarios de Cúcuta, también le entregó dineros al hijo del presidente.

“No tengo los nombres ahora, y también este señor (Nicolás) recibió una camioneta, la Tahoe. Sí la recibió. Él dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Pero, cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”, contó la exesposa de Petro.

Day Vásquez contó en SEMANA que, en su momento, “él se movilizaba en ese vehículo por las calles de Barranquilla. Creo que fue noticia nacional porque descubrieron de quién era la camioneta, de un megacontratista de Villavicencio, del Meta; esa camioneta sí la recibió. Recibe eso como un aporte de pronto a cambio de ayudar en contratación a ese señor, a esos señores. Por eso recibe la camioneta. Aunque haya dicho que la camioneta era alquilada, si yo voy a alquilar un vehículo, voy a un sitio de alquiler de vehículos. ¿Por qué fue a donde este señor que es, además, un megacontratista? No tiene lógica”.