“Recibió dineros de personas con un pasado oscuro”: reviva la explosiva entrevista de Day Vásquez en SEMANA que tiene contra las cuerdas al hijo de Petro

El pasado 2 de marzo, la exesposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, concedió en SEMANA una explosiva entrevista en la que Day Vásquez reveló que, a espaldas del mandatario, él recibió 600 millones de pesos de parte del exnarcotraficante Santander Lopesierra, conocido con el alias del Hombre Marlboro, y unos 400 millones de pesos de parte del hijo del polémico Turco Hilsaca.

Y aunque los dineros iban dirgidos, según Day, a la campaña presidencial de Petro, ella señaló que Nicolás tomó los recursos para adquirir una lujosa vivienda en Barranquilla.

En la entrevista, Vásquez cuenta que “hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral”.

Según su relato, el país debía conocer que Nicolás Petro recibió “dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander Lopesierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”.

Y agregó que el Turco Hilsaca “le entregó primero 200 y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200″

Vásquez fue más allá en sus denuncias. Y aseguró que otras personas, entre ellos algunos empresarios de Cúcuta, también le entregó dineros al hijo del presidente.

“No tengo los nombres ahora, y también este señor (Nicolás) recibió una camioneta, la Tahoe. Sí la recibió. Él dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Pero, cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”, contó la exesposa de Petro.

Day Vásquez contó en SEMANA que, en su momento, “él se movilizaba en ese vehículo por las calles de Barranquilla. Creo que fue noticia nacional porque descubrieron de quién era la camioneta, de un megacontratista de Villavicencio, del Meta; esa camioneta sí la recibió. Recibe eso como un aporte de pronto a cambio de ayudar en contratación a ese señor, a esos señores. Por eso recibe la camioneta. Aunque haya dicho que la camioneta era alquilada, si yo voy a alquilar un vehículo, voy a un sitio de alquiler de vehículos. ¿Por qué fue a donde este señor que es, además, un megacontratista? No tiene lógica”.

Al recordar todo lo que sabía sobre Santander Lopesierra y la relación de este con Nicolás y la campaña Petro, Day Vásquez narró que “la hija de este señor –Santander Lopesierra– es amiga de Nicolás desde hace muchísimos años. Esa muchacha, creo que de buena fe, y no de mala fe, acercó al papá con Nicolás y todo lo demás. Tuvimos una reunión en la casa de la hija. Yo estuve presente en esa primera reunión, la casa queda en la 58 con 86 (en Barranquilla). Estuvimos ahí. El señor llegó con un hermano, de hecho tomamos una foto, no sé dónde está, la deben tener ellos, yo no la tengo. Ese fue el primer acercamiento.

En el resto de la entrevista, Vásquez entregó reveladores detalles:

SEMANA: ¿Santander Lopesierra llegó con una persona a la reunión?

Day Vásquez: Sí, con el hermano.

SEMANA: ¿Y la reunión fue en la casa de la hija?

D.V: Sí, en la casa de la hija.

SEMANA: De parte de Nicolás Petro, ¿quiénes estaban?

D. V.: Solo estábamos Nicolás y yo.

SEMANA: ¿Ese día se conocieron con Santander Lopesierra?

D. V.: Pues ese día lo conocí yo. Nicolás ya lo conocía.

SEMANA: Por la hija de Santander Lopesierra.

D. V.: Exactamente.

SEMANA: ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Se acuerda de las fechas?

D. V.: Fue como en febrero o marzo. No recuerdo la fecha exacta.

SEMANA: ¿Se acuerda del año?

D. V.: Eso fue el año pasado.

SEMANA: ¿En el primer semestre del año?

D. V.: Sí, claro.

SEMANA: ¿La reunión fue en la mañana, en la tarde o en la noche?

D. V.: En la tarde, como a las 3:00 p. m.

SEMANA: ¿Y qué pasó?

D. V.: Fue como más compartir, saludar a este señor Santander Lopesierra. Él dijo que contara con él para lo que quisiera, que él iba a estar superpendiente y todo lo demás, y tiempo después él (Santander Lopesierra) empezó a ayudar con el tema de la campaña. Todo se lo daba, todo lo hacían directamente con Máximo Noriega.

SEMANA: ¿Quién es Máximo Noriega?

D. V.: Máximo Noriega es actualmente candidato a la Gobernación del Atlántico. Es una de las personas de confianza de Nicolás.

SEMANA: ¿Qué cosas se empezaron a hacer a través de Máximo Noriega?

D. V.: Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba, se la entregaban a Maximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través del Máximo.

SEMANA: ¿Cuántas entregas de dinero hizo Santander Lopesierra?

D. V.: Que yo sepa, hizo más de tres entregas. Que yo sepa. Porque no todo me lo decían. Cuando iban a entregar dinero, no todo me decían.

SEMANA: ¿Se acuerda cuánto faltaba para la primera vuelta presidencial cuando Santander Lopesierra empezó a entregar el dinero para la campaña Petro?

D. V.: Como dos meses.

SEMANA: ¿Dos meses antes?

D. V.: Sí.

SEMANA: ¿Y qué pasaba con ese dinero? Santander Lopesierra se lo entregaba a Máximo Noriega, ¿y él que hacía con ese dinero?

D. V.: Se lo entregaba a Nicolás, todo en efectivo. Siempre era en efectivo.

SEMANA: ¿Y donde ponía Nicolás ese dinero?

D. V.: En la casa.

SEMANA: ¿En la casa suya?

D. V.: Donde vivíamos juntos, sí.

SEMANA: ¿Se acuerda dónde guardaba Nicolás el dinero?

D. V.: Sí, claro, en la caja fuerte.

SEMANA: Y que usted sepa, ¿cuánto fue el total del dinero que entregó Santander Lopesierra para la campaña?

D. V.: Más de 600 millones de pesos.

SEMANA: ¿Qué conversaciones había entre usted y Nicolás, ya que en ese momento eran esposos, sobre ese dinero?

D. V.: Él me decía: mañana van a entregar o este señor va a entregar mañana, o va a entregar hoy, u hoy le entregan a Máximo. De hecho, yo tengo todos los chats con Nicolás, te los voy a pasar. Él en chats me decía, no de este señor, sino de los otros, a través de un primo de él, Camilo Burgos. Me decía: “Mañana entregan 20, hoy entregaron 30, mañana le entregan a Camilo tanto”. Te voy a pasar todos esos pantallazos. De hecho, yo tengo el chat real porque yo nunca elimino, yo nunca eliminaba el chat de él, entonces ahí está todo.

SEMANA: Esa plata la entregaba el señor Santander Lopesierra para la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, ¿verdad?

D. V.: Sí.

SEMANA: ¿Y qué pasaba? ¿Nicolás Petro hacía llegar la plata a la campaña? ¿Sí o no?

D. V.: No llegaba. Nunca llegó a la campaña. Por eso te digo, eso es ajeno a todo, nunca llegó la plata a la campaña.

SEMANA: ¿Nicolás decidió quedarse con esa plata?

D. V.: Sí.

SEMANA: ¿Le dijo a usted en alguna oportunidad: “Me voy a quedar con esa plata”?