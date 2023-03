Atención: fracasa moción de censura contra ministra de Minas en el Senado; Irene Vélez se queda en el cargo

Este miércoles, 29 de marzo, el Senado de la República negó la moción de censura contra Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Con 16 votos a favor y 57 en contra, la jefe de la cartera se mantiene en el cargo tras su segundo debate de este tipo en siete meses de administración.

El primer debate contra Irene Vélez se llevó a cabo en Cámara de Representantes el pasado mes de diciembre, recurso que se hundió con 134 votos en contra y tan solo 24 a favor.

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Esta vez, la citación fue convocada por senadores de Cambio Radical y Centro Democrático, liderados por los parlamentarios David Luna y Miguel Uribe, bajo el argumento de que sus declaraciones y actuaciones han puesto en riesgo la sostenibilidad fiscal y la soberanía energética del país.

En esta oportunidad, al igual que en el primer debate, las mayorías votaron a favor de la permanencia de la ministra y solo 16 senadores votaron para que saliera del cargo.

“Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a las y los honorables senadores que hoy me respaldaron en esta votación que se dio en este recinto, negando la moción de censura. No solamente porque este es un respaldo al Gobierno, sino también porque es un respaldo a la política de transición energética. Esto nos permite decir que estamos tomando decisiones de política en la dirección correcta. Esa dirección es la de la justicia social, justicia ambiental y justicia económica, que son los pilares de la ‘paz total’ y sin la cual no va a haber las transformaciones que el país necesita”, dijo Vélez tras conocerse la decisión.

Moción de censura contra Irene Vélez. - Foto: Senado de la República

De acuerdo con la ministra, entiende la votación como un apoyo hacia ella, pero sobre todo para lo que representa en el Gobierno.

“Estamos cambiando, somos una nueva cultura política. Donde las mujeres tenemos voz, donde rompemos el techo de cristal que se nos ha impuesto históricamente y que nos ha impedido ejercer cargos directivos. Rompemos los esquemas donde es más importante la apariencia física, donde es más importante la edad que la preparación, donde es más importante la alcurnia, la élite y la familia. Aquí vinimos a mostrar que somos capaces porque somos mujeres berracas, porque nos hemos esforzado y porque somos muchas las policarpas que hoy estamos haciendo el cambio”, agregó, asegurando que el sector ha avanzado en términos de paridad de género.

David Luna, uno de los senadores citantes, opinó al respecto advirtiendo que se avecina el fenómeno de El Niño y no existe preparación para afrontarlo.

“Otra moción de censura que no prosperó en el Congreso. Pueden más los acuerdos políticos que la responsabilidad. Le insistiremos al país: se avecina un fenómeno del niño para el que no estamos preparados y que nos llevaría a riesgo de racionamiento. Nosotros seguiremos alertando”, manifestó el parlamentario en Twitter.

Miguel Uribe, del Centro Democrático, también se pronunció frente al fracaso en la votación: “Ha sido negada la moción de censura en contra de la ministra de Minas. Quienes hoy la apoyan asumirán también la responsabilidad política de la destrucción que este gobierno representa. Seguiremos haciendo control político serio y sensato, pensando en los colombianos”.

Senado de la República.

Por su parte, los senadores del Pacto Histórico piden que “dejen trabajar” a la ministra Irene Vélez. Clara López reaccionó al resultado elogiando el trabajo de la jefe de la cartera.

“¡Nuestra ministra Irene Vélez lo está haciendo bien! Con 57 votos en contra se hundió la moción de censura en el Senado de la República, que no buscaba otra cosa que deslegitimar el trabajo impecable de una ministra que está trabajando por la transición minero energética”, manifestó.