“A los tres meses de ser presidente, se acaba el ELN”: le recuerdan a Petro polémica declaración que hizo en campaña y no cumplió

En redes sociales le sacaron en cara un fragmento del presidente cuando estaba en campaña electoral, en el cual afirmó que si ganaba, el ELN se iba a acabar en tres meses.

El video salió de una entrevista exclusiva que tuvo con Vicky Dávila para SEMANA el 14 de marzo de 2021. En ese momento, Petro aún era senador de la Colombia Humana, pero tenía altas aspiraciones a asumir la Presidencia un año después, lo cual terminó ocurriendo.

Por medio de redes sociales, los internautas recordaron ese momento en el cual el antes senador afirmó que, en caso de llegar a la Presidencia, mediante un diálogo, el ELN se iba a acabar en tres meses.

“¿No prometió la paz con el ELN en tres meses? La tal paz total solo es violencia absoluta. Que vergüenza 7 meses de paja”; “¿Cómo así? ¿No que iba a acabar con el ELN en tres meses? O alguien nos está mintiendo”, fueron algunas de las opiniones que tuvo la gente en Twitter y que vuelve a tener en el ojo del huracán al presidente.

“A los 3 meses de ser presidente en Colombia se acaba el ELN” Gustavo Petro en campaña.



El fragmento se hizo viral por el hecho que ocurrió el 29 de marzo. Resulta que nueve soldados de la fuerza pública y más de diez heridos fue el saldo del último ataque que efectuó el ELN contra el Ejército en el departamento de Norte de Santander, concretamente en el municipio de El Carmen.

De acuerdo con el Ejército, esta masacre habría sido perpetrada por integrantes del frente Camilo Torres, que delinque en la región del Catatumbo. “Informamos, de manera preliminar, el asesinato de nueve de nuestros militares; hecho que lamentamos profundamente. Este ataque criminal se le atribuiría al ELN. En el momento, el comandante del Ejército se desplaza al lugar”, señaló la institución militar. Esta acción entonces va en contra de lo dicho por Petro en 2021. En tres meses no se acabó el ELN y los ataques continúan.

Con respecto a la entrevista de hace dos años, Petro señaló que no habría que tenerle miedo a él y al cambio, Además, afirmó que no había democracia en Colombia, debido a que la desigualdad y los ataques a la población civil, junto con otros aspectos, no han permitido que se forje. Al ser cuestionado en que sí él era el Chávez colombiano, Petro señaló que no iba a ser así, debido a que, contrario al chavismo, él propuso una economía productiva no dependiente de los hidrocarburos.

Aunque afirmó que sí fue amigo del expresidente de Venezuela, pero que no era igual que él, por el hecho que no compartían en su totalidad las mismas ideas. El último encuentro de ambos fue en 2006. Además, señaló que Chávez y Maduro son diferentes en su modo de gobernar, pero que la dependencia del petróleo que ambos aplicaron en su economía nacional aportó a afectar al país y a sus ciudadanos.

“Si yo llego a ser presidente de Colombia, inicio una investigación sobre las rutas de narcotráfico en el país. No solamente por Venezuela, sino también por el Pacífico y el Caribe y si en esa investigación colombiana aparecen frases como ciertas, iniciamos un proceso de juzgamiento pero en Colombia”, declaró en ese momento Petro al ser cuestionado sobre su opinión frente a la orden de captura proveniente de una corte de Estados Unidos que tuvo Nicolás Maduro por presuntos nexos con el narcotráfico.

Sumado a ello, afirmó que en ninguna campaña electoral él recibió dinero proveniente de Venezuela. Por otro lado, el siguiente tema que tocó fue la extradición y la violencia en el país. En primer lugar, señaló que hay que construir una política de sometimiento colectivo, la cual no debería ser una negociación con el Gobierno sino con la justicia, por lo que es necesario el ofrecimiento de beneficios jurídicos.

También afirmó que, si una red de narcotráfico entrega todo, compadecía con la verdad ante la justicia y por voluntad se desmantelaba, la pena debería ejecutarse en Colombia y no en el exterior. En caso que hubiese engaño en ese proceso, la condena se cumpliría en Estados Unidos a partir de un acuerdo bilateral con el Gobierno. En ese orden de ideas, considera que la legalización de marihuana o planta de coca aportaría a reducir el conflicto con los narcotraficantes.

Finalmente, otro de los temas que tocó el senador de ese entonces fue la extradición de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional y de ahí salió el polémico fragmento. “A los tres meses de ser presidente, se acaba el ELN”, declaró Petro al indicar que por medio de un diálogo con el grupo insurgente lograría eso, dado que el camino no sería centrarse en el mismo contexto de la violencia armada, debido a que el único resultado que eso había logrado era la afectación a la población civil.

En este momento, Petro está pronto a cumplir ocho meses como presidente de la República y, en ese tiempo, concretamente en sus tres meses iniciales, el ELN no se acabó. Desde el 21 de noviembre del año pasado, el diálogo con el grupo se reanudó luego de meses de conversaciones exploratorias. A través de tres ciclos, las conversaciones se han llevado a cabo.

El punto más complejo de este proceso ocurrió cuando el Gobierno declaró a inicios del año en curso el cese al fuego con el ELN, pero que no estaba confirmada con la organización insurgente; por lo que a los pocos días, el decreto se suspendió, siendo el cese una contradicción. Según la versión del ELN, se trató de una propuesta que no estaba vigente y que se discutiría en las rondas de negociaciones en curso con el Gobierno.