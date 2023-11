Atención: Ingrid Betancourt confirma que no ha podido regresar a Colombia porque tiene problemas de seguridad y la UNP no le brinda la protección: “Hacen lo necesario para que no pueda volver”

La exsecuestrada reconoce que tiene niveles de riesgos muy altos. De hecho, ella y Verde Oxígeno han cotizado con seguridad privada la opción de apoyar la seguridad en los desplazamientos de la excandidata presidencial por Colombia, pero argumentan que no le prestan el servicio por su nivel de seguridad. No es secreto que la colombo francesa es una dirigente política con vitrina internacional.

“Las compañías privadas que hemos consultado nos dicen: ‘es que el nivel de riesgo suyo es muy alto y no la podemos proteger. Los hemos buscado porque en últimas uno dice: ‘bueno, apoyemos el esquema con gente privada’, pero no se ha podido”, contó.

“La UNP no ha querido darnos un esquema serio y no he podido volver a Colombia por eso. Desde agosto de 2023 estoy esperando que me confirmen. He enviado cartas a la UNP, el partido ha hablado con todo el mundo y no nos dan seguridad”, reiteró.