Atención: presidente Gustavo Petro no llegó a la foto oficial de la COP27, en Egipto, con todos los líderes mundiales, ¿qué pasó?

Sorpresivamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, no llegó a la foto oficial con la que se oficializa el inicio de la Cumbre Mundial de Ambiente de las Naciones Unidas (COP27) en Egipto, mientras que todos los líderes mundiales hicieron presencia en el recinto en donde se retrató el momento.

De acuerdo con altas fuentes de la Casa de Nariño, el mandatario colombiano no posó en la foto oficial, en la que inclusive estuvo Nicolás Maduro, porque estaba terminando el discurso que dará en el pleno de la COP27, en la cual hablará sobre “los 10 mandamientos” de la lucha contra el cambio climático.

Petro arribó a Egipto el domingo, acompañado por el cancilller Álvaro Leyva, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Luego, el mandatario, en su intervención, hará un llamado a salvar la selva amazónica, uno de los pilares climáticos del mundo, y se reunirá con varios mandatarios y dirigentes mundiales.

Sin embargo, la próxima semana el mandatario asistirá también al Foro de París sobre la Paz, en el que planteará la importancia de alcanzar la paz total en Colombia. En la capital francesa, se entrevistará con el presidente Emmanuel Macron, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y líderes empresariales de la nación europea.

“El 7 de noviembre, el Jefe de Estado colombiano intervendrá en la COP27, que tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheij, y subrayará que la selva amazónica, que albergan ocho países suramericanos, entre ellos Colombia, es uno de los tres o cuatro pilares climáticos que quedan en el mundo, igual que los océanos y las grandes tundras de bosques del norte del planeta”, explicó la Casa de Nariño.

De acuerdo con el Gobierno nacional, para el mandatario la selva amazónica tiene que ser salvada por dos razones fundamentales: una local, y es que si se acaba esta región no hay agua en Colombia, y si no hay agua, no hay vida”.

“Pero hay otra razón todavía mayor y es que la selva amazónica toda, en los países latinoamericanos, suramericanos, que tienen soberanía sobre ella, el mayor Brasil, Colombia entre ellos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, las Guyanas, es uno de los tres o cuatro pilares climáticos del mundo”, dijo el presidente Petro pasado 26 de octubre.

Ese mismo día advirtió que, según recordó la Casa de Nariño, ante los aumentos de temperatura, “el ser humano se está suicidando y con él todas las especies vivas del planeta”. Y ese suicidio es “porque nuestra máquina económica” está consumiendo gases de efecto invernadero.

“Salvar la selva amazónica, por tanto, que es una esponja de absorción del CO2, enorme a escala planetaria, igual que los océanos, igual que los bosques de pino en el norte, se vuelve fundamental”, concluyó.

Esta es la agenda que compartió el Gobierno nacional

El Presidente Petro llega a Sharm El-Sheij, Egipto, el domingo 6 de noviembre y al día siguiente participará en un desayuno de trabajo sobre ‘La conservación de las reservas vitales de carbono y biodiversidad: una clave para una acción global más eficiente y ambiciosa’, convocado por el Gobierno de Francia.

A este encuentro, en el Sharm El-Sheij International Convention Center, fueron invitados los presidentes de Francia, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Argentina, Sudáfrica, República Gabonesa, República Democrática del Congo, Filipinas, Indonesia y Colombia.

A continuación, el mandatario estará al mediodía en la ceremonia de apertura de la COP27.

Intervendrá luego en la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Transición Justa.

Enseguida, tendrá una audiencia privada Presidente de la Confederación Suiza y Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de esa nación europea, Ignazio Cassis.

Seguidamente, el Mandatario colombiano estará en el Debate General de la COP27 y en el lanzamiento de la Asociación de Líderes para Bosques y Clima.

El martes, el Presidente Gustavo Petro iniciará la agenda con su participación en el ‘Diálogo Regional de Alto Nivel: Amazonía como pilar del equilibrio climático y de la vida’, y luego intervendrá de nuevo en el Debate General de la COP27.

Ese día, el Presidente Petro tendrá una audiencia con el Director y Gerente de la Corporación Financiera Internacional (CFI), Makhtar Diop.

Al mediodía participará en la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Cambio Climático y la sostenibilidad para comunidades vulnerables, y después en el evento ‘Principales Transformaciones Necesarias en América Latina para el Cumplimiento del Acuerdo de París’.

El miércoles 9, el Jefe de Estado encabezará, como testigo, la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y el Banco Europeo.