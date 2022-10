Atención: presidente Petro abre la puerta para evaluar propuesta de Mancuso para ser gestor de paz

El jefe de Estado dijo “hablemos” y señaló que no tiene temor por lo que pueda decir el exjefe paramilitar.

El presidente de la República, Gustavo Petro, en una sorpresiva declaración desde el departamento de Córdoba, abrió la puerta para evaluar la propuesta que elevó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para ser gestor de paz. El mandatario colombiano dijo “hablemos”.

De la misma manera, en su intervención en Montería, en la hacienda Támesis que era propiedad del exjefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, el jefe de Estado señaló que no tiene temor de lo que pueda decir Mancuso.

“¿Qué Mancuso quiere ser gestor de paz?, hablemos, hablemos, yo no tengo temor a que él hable, yo no se quién tendrá remos a que él hable, pero debe haber verdad, que nos ayude aquí a que no haya guerra, a que sus amigos entonces se quieren quedar con lo que creen que son sus propiedades, entonces pónganse serios, pónganse serios, o es paz o el engaño lo respondemos como toca, yo les propongo es la paz”, sostuvo Petro.

Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Solicitud Pública de Perdón (ARRSPP). - Foto: Dayanna Escorcia - Semana

En medio de su declaración, el presidente Petro aseguró que la intención que tiene su gobierno bajo la política que ha impulsado de ‘paz total’ es la de no perseguir perseguir a “los amigos de Mancuso”.

“No es la codicia lo que puede permitir la paz en Colombia, a los amigos de Mancuso les digo que ya llegó la época en qué hay que soltar la tierra, porque la tierra la necesita a humanidad”, subrayó.

También dijo: “Yo no los voy a perseguir, nada, como le dije una vez desde la plaza pública de Magangué para que alguien se lo dijera a la Gata (polémica empresaria Enilce López), a mi lo que me interesa es que en la esquina del pueblo se pueda seguir meciendo y mirando los nietos”.

Petro se puso furioso con el Clan del Golfo

El presidente de la República, Gustavo Petro, visiblemente molesto, arremetió en contra de las estructuras criminales como el Clan del Golfo, por el aumento de hasta 70 % que han tenido las tasas de homicidios en el Caribe colombiano; el jefe de Estado fue claro en señalar que no tolerará una burla a la paz.

El mandatario colombiano fue directo en señalar que las organizaciones criminales deben mostrar verdadera voluntad de paz.

De la misma manera, el jefe de Estado advirtió que la figura de acogimiento que está proponiendo su gobierno no es para hacer fiestas o seguir con el negocio de narcotráfico o continuar con el derramamiento de sangre.

"A las familias campesinas que llegan a estas tierras, el Estado les debe brindar seguridad, es una orden del presidente. No les vamos a entregar la tierra y dejarlas tiradas": @petrogustavo entrega tierras para la Paz #ActivosPorElCambio pic.twitter.com/9WVOy2CgkE — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) October 29, 2022

“No es que una política de acogimiento es para hacer fiestas y pasarnos por la faja la verdad y ocultarla y manipularla y pasarnos por la faja la reparación genuina de la sociedad colombiana a través de personas concretas”, dijo Gustavo Petro.

Y agregó: “Es una burla a la paz que hayan utilizado esta hacienda (Támesis) para continuar con los negocios del narcotráfico, es una burla a la paz el que la tasa de homicidios del departamento de Córdoba se haya diplomado en un año”.

“No sea solamente la estadística de la tasa de homicidios de Córdoba, sino la de Sucre, la de Bolívar, la de Magdalena, la del Cesar, crecimiento del 70 u 80 % entre estos tres meses y mis mismas hace un año”, denunció el mandatario colombiano.

Rechazaron el 60% de las slicitudes de las víctimas que pedían la devolución de sus tierras con la excusa de que allí habían proyectos mineros.



A los que superaron la prueba quedaron bajo el visto bueno que debía dar el mindefensa. pic.twitter.com/1K1dRYRi5L — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2022

Y dejó claro en su intervención: “Esa no es la paz, eso no es lo que estamos ofreciendo nosotros, nos están engañando, queremos de verdad que esos miles de muchachos que andan armados por ahí bajo el Clan del Golfo por ahí otras denominaciones, entren a un proceso de paz y vayan al Sena y se pueda participar de la prosperidad de los territorios y se puedan quedar con el 10 % de los bienes adquiridos si ese es el problema, pero para hacer eso hay que ser serios”.