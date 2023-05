Augusto Rodríguez, director de la UNP, niega que se esté recortando el esquema de seguridad a congresistas de oposición a Petro: “Hay algo de injusticia”

SEMANA: Algunos congresistas independientes y de oposición han denunciado que la UNP les reducirá su seguridad. ¿Qué tan cierto es?

AUGUSTO RODRÍGUEZ: No hay ninguna orden ni orientación en el sentido de que les disminuirán las medidas de protección a nadie, menos a parlamentarios. Sencillamente, en la Unidad Nacional de Protección los procesos pasan previamente por un cuerpo múltiple donde se hacen las recomendaciones. Y esas son las que normalmente se acogen. A veces, cuando los esquemas son muy grandes, ordenan disminuirlos y en esta época que hay crisis y dificultad con los vehículos, ha venido ocurriendo, pero a ningún congresista se le puede disminuir por debajo de los mínimos que tienen y que corresponden a un convenio que se ha firmado entre el Congreso y la Unidad Nacional de Protección.

SEMANA: Algunos congresistas dicen que les llegó un documento donde los notifican la decisión de la UNP…

A.R.: Hubo una situación, la del senador Alejandro Carlos Chacón. Le llegó una citación para que se notifique sobre una resolución de protección. Él había pedido alguna modificación y sencillamente se le ratificaron las medidas que tenía y eso era lo que se le iba a notificar. Lamentablemente le llegó un correo en el que se le pedía que hiciera presencia en la sede de la entidad porque había sido imposible notificar la resolución.

SEMANA: ¿Qué decía esa resolución?

A.R.: Que no le cambia ni se le disminuye sino que le mantenían las medidas de seguridad que él tenía, como podrá certificar él al momento de notificarse.

SEMANA: ¿Es decir, el senador Chacón pidió más seguridad, pero le sostienen la que tiene?

A.R.: Se le mantiene lo que tiene que es lo que tienen todos los parlamentarios.

SEMANA: Pero en ese sentido hablaron los congresistas Germán Blanco, Alfredo Deluque, Jorge Benedetti, Carlos Fernando Motoa, entre otros…

A.R.: No he mirado cada uno de esos casos, pero a nadie se le puede disminuir el esquema por debajo de lo que está firmado en el convenio. Yo no puedo decir cuántos vehículos son por la reserva que tiene este tema, por seguridad, pero a ninguno se le reduce el número de vehículos que tienen. Habrá algún parlamentario que tiene un esquema muy grande y ante la escasez de vehículos y ante la recomendación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que mide el nivel de riesgo de cada uno de ellos, recomiendan a veces disminuir los esquemas. Son casos muy eventuales y solamente para esquemas que son muy grandes.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. - Foto: Foto: Semana

SEMANA: Dicen los congresistas que se les disminuiría la seguridad justo a los que ejercen independencia u oposición al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué responderles?

A.R.: Hay algo de injusticia. Yo asistí a un debate en el Congreso este lunes porque me citaron por lo que consideraban era una deficiencia posible en la protección que se hacía a una senadora del Pacto Histórico, Aida Quilcué, y no a ningún parlamentario de Cambio Radical, Partido Liberal u otros. Yo creo que hay bastante injusticia, yo recibo críticas de todo el mundo. Yo lo he dicho por todos lados: hay una crisis de vehículos, por eso estamos tratando de racionalizar su utilización. Estamos haciendo un llamado a la generosidad para no utilizar más vehículos de lo que realmente se requieren para la seguridad. El 28 de abril me reuní con el expresidente Álvaro Uribe para hablar de sus medidas de seguridad y algunas incomodidades que le han manifestado personas del Centro Democrático porque ha habido una racionalización de los recursos de la Unidad Nacional de Protección.

SEMANA: ¿Cómo le fue con Uribe?

A.R.: Él asumió una posición totalmente generosa, hizo reconocimiento de la labor que estamos realizando, conoció y se preocupó por las dificultades que tiene la Unidad Nacional de Protección relacionadas con los vehículos y otros problemas como la corrupción. Se mostró generoso y dijo que hablaría en su momento con algunas personas, incluso, que hicieron parte del gobierno de Iván Duque y que son cercanos al Centro Democrático para que entendieran la situación que estamos viviendo. Este es un gesto que debo reconocer del expresidente Álvaro Uribe. Estamos viviendo una situación difícil, vamos hacia elecciones, los parlamentarios en este momento no van a ser candidatos. Y algunos de los que sí lo son viven en zonas del país donde se ha recrudecido la violencia por culpa de grupos criminales que han hecho amenazas a la democracia y el proceso electoral. Estamos haciendo un llamado a la generosidad, al altruismo para que las personas que tengan esquema que son robustos, se reduzcan un poco. Pero reitero, a nadie se le está reduciendo su esquema porque sí, a los parlamentarios no se les puede reducir a no ser que sean muy grandes.

Algunos congresistas de oposición dicen que el gobierno les reducirá sus esquemas. La UNP respondió que no es cierto. - Foto: Semana

SEMANA: ¿Esta crisis por falta de vehículos blindados de qué nivel es?

A.R.: Hay una crisis mundial en la producción de vehículos y en los blindados es mucho más aguda. Los blindados están escasos por la guerra entre Rusia y Ucrania, además hay una situación de cartelización de los carros blindados en Colombia (...). Nosotros estamos planteando soluciones, entre ellas, hacer unas licitaciones, para ello hemos pedido el apoyo al Ministerio de Hacienda, al gobierno nacional, tenemos el visto bueno del presidente Gustavo Petro, buscamos adquirir una parte de la flota para poder modernizar porque la que tenemos es vieja y la utilizan las empresas cartelizadas de este negocio. La protección actualmente más que una forma de mitigar la amenaza se convirtió en un negocio. Estas empresas obligan a la entidad a alquilar vehículos que no son nuevos, que son obsoletos frente a blindajes.

SEMANA: ¿Qué pasará en medio de las elecciones porque hay muchos candidatos a alcaldías y gobernaciones y en zonas rojas?

A.R.: Estamos ante ese gran reto. Este lunes 29 de mayo estuve en la Comisión Nacional de Garantías acompañado de la Policía y otras autoridades explicando cómo vamos a llevar a cabo el proceso de protección. Estamos creando unos mecanismos que nos ayudan a bajar la presión de la demanda de vehículos blindados y convencionales grandes. Vamos a implementar para riesgos medianos y más bajos, implementaremos un apoyo económico para que las personas que tengan riesgo moderado, se les pueda dar una protección que consiste en un escolta acompañado de un subsidio para el transporte.

Augusto Rodríguez. Director de la UNP, advierte la falta de camionetas blindadas en Colombia. Bogotá Diciembre 2 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA / Suministrado a Semana

SEMANA: ¿Es decir, subsidio de gasolina?

A.R.: No necesariamente, lo pueden utilizar para taxis u otros sistemas, estamos pensando en dos salarios mínimos que equivalen a 2 millones y medio más o menos que alcanzaría para seis servicios de taxi diarios.

SEMANA: Por último,¿en qué quedó la denuncia de la exministra de Agricultura, Cecilia López, frente a su esquema de seguridad?

A.R.: Todos los exministros tienen derecho a tener las medidas que tenían durante tres meses. Cuando ella regresó del país no estaban los vehículos, pero en este momento ya tiene el 70% de su esquema de seguridad aproximadamente de lo que tenía.