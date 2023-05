Aumenta la tensión entre Fiscalía y Gobierno: “Gustavo Petro tiene que cumplir su función de forma digna”, dice el fiscal Barbosa

La tensión entre la Fiscalía y el Gobierno crece con el paso de los días. Este jueves, el fiscal Francisco Barbosa cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro.

“Hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección. El presidente Petro fijó un trino contra un funcionario de la Fiscalía, el fiscal Daniel Hernández, en donde señaló que hay una especia de coadyuvancia o apoyo, si se quiere, al Clan del Golfo o los asesinatos que comete el Clan del Golfo por parte de ese funcionario. El presidente fijó el trino y acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández. Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó: Ese funcionario, Daniel Hernández, es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo Barbosa.

“Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, o a ese menor de edad, que es un sujeto de especial protección, Gustavo Petro es el responsable de la muerte de esas personas”, señaló el fiscal.

“Esto parece que no es la Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino Colombia Potencia Mundial de donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales. No lo digo como fiscal general de la Nación solamente, sino como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales. No podemos seguir hablando de discursos y ponerle la lápida a los menores de edad en Colombia. El problema es institucional”, sostuvo Barbosa.

Luego advirtió: “Gustavo Petro tiene que cumplir también su función constitucional y actuar de forma digna como jefe de Estado, pero no puede actuar de forma indigna como jefe de Estado ni como jefe de oposición de su propio Gobierno”.