“Aún soy revolucionario de corazón”: llamativa declaración de Gustavo Petro en el almuerzo con exhabitantes de calle en la Casa de Nariño

“En el mismo sitio del planeta Tierra donde nació Jesús, caen bombas, han matado 8.000 niños y niñas, bebés, aplastados en sus casas por la codicia, por el poder. No puedo yo hoy como revolucionario que soy, porque lo sigo siendo en mi corazón, más que expresar mi condolencia a todo ese pueblo que sufre, allá donde nació Jesús”, sostuvo Petro.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Photo By Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images