Aunque los criminales tienen en jaque al país, ministro de Defensa Iván Velásquez, no asistió a debate para revisar crisis de seguridad

Sin embargo, el titular de la cartera de defensa no llegó al Congreso y envío una excusa que generó molestia, ya que es la segunda ocasión que no asiste a un debate citado por diversos sectores.

Los congresistas consideran que la crisis de seguridad que se está viviendo en Colombia es la misma de hace tres décadas, por lo que es importante que el Ejecutivo le preste atención a esta problemática. En el recinto se afirmó que no es posible que mientras en el país se presentan asesinatos, masacres y amenazas de los grupos criminales, el ministro no preste atención a estos asuntos.

La excusa del ministro Velásquez indicaba que no podía asistir por compromisos adquiridos anteriormente, aunque no profundizó sobre los mismo y delegó al viceministro para las políticas de defensa y seguridad. No obstante, los senadores creen que Velásquez debe asistir y no delegar al tratarse de un tema de suma importancia para el país.