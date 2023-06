Aunque Margarita Rosa dijo en público que la denunciaran si pedía un puesto para ella o su familia, su hermana fue nombrada en el consulado de Miami

Adriana de Francisco Baquero, hermana de la famosa actriz Margarita Rosa de Francisco, fue nombrada oficialmente en el cargo de “primer secretario de relaciones exteriores” en el consulado de Colombia en Miami, a pesar de que la artista había dicho que la denunciaran si pedía puesto para ella o su familia.

En su cuenta de Twitter, hizo el controvertido anuncio: “si gana la presidencia @petrogustavo o cualquiera de los candidatos del #Pactohistórico y luego me ven pidiendo puesto en ese gobierno para mí o para alguien de mi familia, ¿me denuncian por favor?”

Trino de Margarita Rosa de Francisco. - Foto: Tomado de Twitter de Margarita Rosa de Francisco

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Decreto 1045 del 26 de junio, dejó en firme la designación que ha generado polémica en los últimos días. El documento está firmado por el canciller Álvaro Leyva.

En un principio, el cargo había sido ofrecido a Margarita Rosa de Francisco, según contó la misma actriz. - Foto: Instagram: @adridefrancisco

“Designar en provisionalidad a la señora Adriana de Francisco Baquero (...) en el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores, código 211, grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Miami, Estados Unidos de América”, dice el documento.

Además, el documento agrega que la hermana de la actriz “ejercerá las funciones de cónsul de primera en el Consulado General de Colombia en Miami”.

Adriana de Francisco estudió filosofía en la Universidad del Valle, ha aparecido en algunas producciones de televisión y también ha tenido cargos diplomáticos en Toronto, Canadá.

Este es un nombramiento que se conocía desde hace varias semanas y que ha traído consigo fuertes críticas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y especialmente de Margarita Rosa de Francisco.

Y es que la actriz y presentadora de televisión fue una de las principales figuras públicas que apoyó la campaña de Gustavo Petro en su momento.

Tras varios días de conocerse la noticia, finalmente se conoció el decreto. - Foto: Twitter: @Danielbricen

El cargo primero se lo ofrecieron a Margarita Rosa

Pocos días después de que empezara a circular el nombramiento de Adriana en el consulado de Colombia en Miami, Margarita Rosa decidió salir a aclarar la situación y reveló que en primera instancia el cargo se lo ofrecieron a ella, y fue el mismo canciller Leyva quien la llamó para comunicarle la noticia.

“Bueno, algo sobre mi hermana, que supuestamente ha sido nombrada cónsul en Miami, y pues que no es así. Todo comienza con una llamada que me hizo el canciller Álvaro Leyva Durán. Recién fue elegido Petro, Álvaro, a quien conozco hace mucho por otras circunstancias, me ofrece el consulado de Miami”, contó la también cantante y escritora.

En ese sentido, la artista explicó que no tenía experiencia para ejercer el cargo, por lo que le indicó a Leyva que, de aceptarlo, tendría como asesora a su hermana Adriana, esto teniendo presente que ella sí ha tenido puestos diplomáticos.

“Yo había dicho en un tuit que me han restregado hasta la saciedad, que si me veían pidiendo puesto en este Gobierno para mí o para alguien de mi familia, me denunciaran. Entonces, como yo no esperaba esa honrosa invitación del presidente, pues sí me sorprendió. Y cuando le dije a Álvaro Leyva que yo no estaba capacitada para ese cargo, le dije: ‘sabe que si yo le aceptara ese puesto, a la primera persona que llamaría sería a Adriana, mi hermana, como asesora, porque ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto, con muy buena gestión. Es una mujer con una vocación muy profunda y una ética de trabajo que la quisiera cualquier institución’”, dijo.

La actriz reveló que el canciller Álvaro Leyva le ofreció el Consulado de Colombia en Miami, cargo que finalmente rechazó. - Foto: Foto: Archivo personal Margarita Rosa de Francisco

La presentadora aseguró que Leyva le transmitió esta idea al presidente Petro, pero el mandatario afirmó que a quien quería como cónsul era a ella, no a su hermana, por lo que finalmente terminó rechazando la oferta.

Por último, Margarita manifestó que el canciller le aconsejó entonces que su hermana se postulara al cargo como cualquier persona para trabajar en el Consulado, algo que al parecer se terminó dando porque ahora Adriana de Francisco estará en el consulado de Colombia en Miami.