“Avanza la ‘paz total’ de Gustavo Petro”: María Fernanda Cabal denuncia cómo guerrilleros se pasean por el parque de Policarpa, Nariño

Los guerrilleros permanecieron más de 30 minutos en las calles del pueblo. Se dice que serían por lo menos 500 uniformados. Las autoridades no reaccionaron.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal no desaprovecha el momento para cuestionar al Gobierno de Gustavo Petro y más si se trata de la ‘paz total’, una estrategia de la nueva administración que la dirigente de derecha no comparte.

Este martes -10 de enero- cuando las redes sociales divulgaron a guerrilleros disidentes de las Farc paseando sin mayor reacción de las autoridades en Policarpa, Nariño, Cabal no escondió su molestia.

“Avanza la ‘paz total’ de Gustavo Petro. Terroristas de las Farc se mueven por el municipio de Policarpa, en Nariño. Estamos en manos del terrorismo con el silencio del Gobierno. ¿Dónde están nuestras Fuerzas Armadas? ¿Ya tienen la orden de no defender a la ciudadanía?”, preguntó la excandidata presidencial en su cuenta personal de Twitter.

Aunque las autoridades no dan un parte oficial de lo ocurrido, han circulado versiones que apuntan a que por lo menos 500 integrantes de las Farc llegaron hasta el casco urbano del pueblo y estuvieron al frente de la estación de la Policía.

Sin embargo, al parecer, la orden de los altos mandos a los patrulleros fue no intervenir, según trascendió. “La orden fue no salir y no intervenir, así se oía en el radioperador”, se lee en la información que se rotan entre uniformados de la institución, a través de teléfonos celulares.

Los 12 policías no tuvieron otra alternativa que resguardarse y mantener la prudencia, mientras los guerrilleros deambulaban por las calles de Policarpa, ante la mirada impávida de los escasos ciudadanos que quedaron por las calles del pueblo que, en menos de 10 minutos, se volvió fantasma.

Una fuente de la Policía le contó a SEMANA que posiblemente se trate de sujetos del frente 29 de las disidencias.

De hecho, ya circulan versiones que apuntan a que este grupo armado, al parecer, aprovechando el cese bilateral al fuego decretado por el Gobierno, estaría entregando carnés a los pobladores para que puedan salir e ingresar al municipio.

“Ahí se ve, la Policía no les dice nada a ellos y ellos no le dicen nada a la Policía, es decir, nadie se mete con nadie”, señala uno de los audios de los pobladores, en poder de SEMANA.

Las imágenes de las disidencias en las calles de Policarpa generaron varias reacciones, entre ellas, la del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez. “Le están entregando el país a narcoguerrilleros. Ni Juan Manuel Santos fue capaz de esa miserableza”, escribió el dirigente de Salvación Nacional en su cuenta personal de Twitter.

Mientras tanto, el represente por el Centro Democrático Andrés Forero, dijo que “la Policía, en clara desventaja numérica, no pudo hacer nada. ¿Esto hace parte del cese bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro?”, preguntó.

Hasta la noche de este martes, el Ministerio de Defensa no se había pronunciado al respecto. Tampoco las Fuerzas Militares y la Policía, mientras los pobladores de esta región del país no saben si lo presenciado en sus calles se volverá el pan de cada día, al menos, mientras avanza el cese bilateral al fuego decretado por el Gobierno de Gustavo Petro.