Cabal le dice a Petro: “Sea serio y dedíquese a gobernar”, tras responder a un trino falso en el que suplantaron a la senadora

“El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente (Luis Arce) y me dijo que la situación estaba muy jodida, que estaba crítica esta semana. Y me dijo que había que hacer algo para levantar su popularidad. Le pregunto: ‘¿sacamos los blindados?’ ‘sacá’, me dice. El domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar”, dijo el general sublevado.