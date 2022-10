El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció el posible conflicto de intereses del ministro de Relaciones Exteriores, pero desde la Cancillería respondieron que el diplomático colombiano no sabía sobre la sociedad de su esposa e hija.

Cancillería dijo que Álvaro Leyva no sabía que su esposa e hija son socias de una empresa que gestiona nacionalidades

Hace dos semanas, el congresista del Centro Democrático Andrés Forero denunció que el canciller, Álvaro Leyva, había incurrido en un posible conflicto de intereses. Lo aseguró porque en el momento de su posesión, su esposa, María del Rosario Valenzuela Pardo, y María Angélica Leyva, hija del diplomático colombiano, eran socias de una empresa dedicada a gestionar nacionalidades portuguesas.

Buscando aclarar sus dudas, Forero elevó un derecho de petición el 13 de octubre de 2022 a la Cancillería para conocer oficialmente lo ocurrido y este viernes le llegó la respuesta del Gobierno colombiano.

Según el documento, Forero pidió que indicara “si dicha información -la sociedad de la esposa y la hija de Leyva- fue declarada como conflicto de intereses previo a la realización de su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores. Remitir copia del soporte que así lo acredite. En caso contrario, indique por qué razón decidió no declarar dichas situaciones de posibles conflictos de intereses”.

José Antonio Salazar Ramírez, el secretario general y encargado de las funciones del despacho del ministro de Relaciones Internacionales, respondió “que al momento de posesionarse, el señor ministro no tenía conocimiento alguno de las situaciones relacionadas, y en todo caso, ninguna de ella constituye causal de conflicto de intereses previo, por lo cual no habría podido declararla como tal”.

En el derecho de petición, Andrés Forero pidió al canciller Leyva informar si él o alguno de sus familiares, en primer grado, primero civil y hasta cuarto grado de consanguinidad, ha pertenecido o pertenece a un gremio, sindicato, sociedad que tengan por objeto o funciones o asuntos relacionados con el trámite de nacionalidad.

La respuesta, según se lee en el derecho de petición, sorprendió al congresista Forero por su forma evasiva. “En los medios de comunicación se indicó que la esposa del señor ministro de Relaciones Exteriores, desde hace aproximadamente dos años, son socias de la compañía Portulive Consulting Liability Partnership constituida en Londres, Inglaterra, según aparece en la página web Companies House”.

En los archivos que compartió Forero, a través de las redes sociales, se evidencia que la empresa de la familia de Leyva es Portulive Consulting, con número OC430757 y dirección 27 old Glocester 5 street en Londrés, en el Reino Unido. La compañía, según lo expuesto por Forero, se encuentra activa y fue creada el 18 de febrero de 2020.

El congresista detalló que las personas que están registradas a cargo de la empresa son María Angélica Leyva Valenzuela y María Rosario Valenzuela, es decir, una de las hijas y la esposa del canciller. Ambas, según el documento, se encuentran activas como miembros de la compañía. Se detalla que Angélica es parte de Portulive desde el 8 de noviembre de 2021 y Rosario desde marzo de ese mismo año.

Tras la respuesta, Andrés Forero dijo que no es chiste que la excusa de Álvaro Leyva para no declarar como potencial conflicto de interés que su esposa e hija son socias de la empresa que gestiona nacionalidades portuguesas “es que al posesionarse no tenía conocimiento. Dizque se enteró por mi denuncia. ¿Alguien le cree?”, interrogó.