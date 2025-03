Carlos Lehder llegó a Colombia sin avisarle a nadie y está capturado en la Dijín en Bogotá: “Está saliendo de un cáncer y tiene problemas de ansiedad”

“Él no me avisó a mí ni a su familia de que viajaría a Colombia. Carlos me había hecho una solicitud de que le averiguara si tenía alguna investigación pendiente y vigente con las autoridades colombianas y la Fiscalía contestó que no. Recordemos que él lleva casi 40 años sin venir a Colombia, el tiempo en que estuvo detenido en Estados Unidos. Yo no pensé que eso fuera para tomar una decisión de tomar un avión y venirse para su país. En ese caso, la búsqueda es un poco más exhaustiva”, contó la abogada.