Carolina Corcho y Roy Barreras se la juegan por Petro y lo defienden. Piden que no lo “estigmaticen” con el manto de que consume drogas

“Querida María Jimena, creo que soy la Médica Psiquiatra que he estado más cerca del Presidente en los últimos tiempos, he trabajado con él, he interactuando con su entorno cercano, he estado cerca a su ejercicio político desde hace 20 años, y puedo decirte que su conducta no corresponde a un trastorno adictivo. Si hubiera advertido algo de ese tenor, tendría la confianza para decírselo en privado”, trinó Corcho.