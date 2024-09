Casa de Nariño alimenta rumor sobre supuesto golpe de Estado al presidente Petro por “sectores políticos no afines al Gobierno”

Senadora Zuleta insistió en la reelección del presidente Petro

“Aquí estamos recogiendo firmas para llevárselas a los congresistas, porque algunos de los congresistas dicen que no hay ambiente político para un proyecto de reelección. Y lo que yo he dicho es que el ambiente tiene que estar en las calles, el ambiente no tiene que estar en el Congreso”, aseguró la senadora en diálogo con SEMANA .

Gustavo Petro dijo que no le interesa la reelección presidencial, pero no ha detenido el proyecto de la congresista Isabel Cristina Zuleta. | Foto: Presidencia / guillermo torres-semana

Así mismo, Zuleta precisó: “Por eso es importante que se entienda que ya no es solamente el ambiente político dentro del Congreso. Por primera vez en la historia del país hay una movilización ciudadana pendiente de lo que sucede en el Congreso, ya no pueden decidir allá solos o cuando no nos dan la palabra o cuando nos están ninguneando a los que somos de izquierda. No, hay un proceso popular aquí, en este momento en la Universidad Nacional, que estamos definiendo, todos nos vamos para el Congreso, a proteger el gobierno del cambio y a promover las reformas del cambio”.