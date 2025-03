Catherine Juvinao pide a Petro incluir la reducción del salario de los congresistas en la consulta popular: “Atrévase”

“Le propongo al presidente Petro incluir la pregunta que busca bajar el salario de los congresistas. Si hay una iniciativa que realmente no tiene futuro en el Congreso de la República, es esa. No creo que sea así con la reforma a la salud y con la reforma laboral. Si el presidente de verdad quisiera concertar una reforma a la salud y concertar una reforma laboral, seguro que estaría en capacidad de sacarlas, pero yo sí les puedo decir que por más que queramos concertar la rebaja del salario de los congresistas, no se va a dar, los congresistas no se van a rebajar su salario. Esto es una iniciativa que se ha intentado por años, una y otra vez”, expresó.