Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por usar el asesinato de Miguel Uribe para hacer política

En un momento en el que todo el país rechaza el asesinato de Miguel Uribe Turbay, tras luchar por más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe a causa del atentado del pasado 7 de junio, el precandidato presidencial Daniel Quintero ha hecho pronunciamientos que han generado un profundo malestar.

El exalcalde de Medellín, imputado por la Fiscalía General de la Nación, aseguró que los responsables del asesinato de Uribe Turbay son de la derecha colombiana.

“La narcoderecha golpista mató a Miguel Uribe. Se indignan porque digo en voz alta lo que todos dicen en voz baja: a Miguel Uribe lo mató su propia ala política", dijo Quintero.

Por esa razón, desde el mismo sector del progresismo han calificado como fuera de lugar las afirmaciones de Quintero, al considerar que está intentando sacar réditos políticos en medio de una tragedia.

Desde el Centro Democrático también hubo respuesta y los integrantes de esta colectividad rechazaron lo dicho por Quintero.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: traslado a la Catedral Primada. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El concejal Sebastián López aseguró que el país debe darse cuenta de cómo Quintero está haciendo política con el asesinato de Uribe Turbay.

Esto provocó que desde el mismo uribismo arremetieran fuertemente contra el exalcalde, empezando por dirigentes del propio departamento de Antioquia, como Sebastián López, vocero de la colectividad y presidente del Concejo de Medellín, quien lo acusó de hacer política con la tragedia de Miguel Uribe Turbay.

“Daniel Quintero no tiene límites, no tiene escrúpulos, no tiene ningún valor por utilizar a Miguel Uribe y a su familia. Por eso Colombia, por donde pase Daniel Quintero, tendremos que pasar nosotros para que conozcan todo el daño que hizo en Medellín y para evitar que ese señor tenga la más mínima posibilidad de ser presidente antes de que lo capturen", expresó López.

Daniel Quintero no tiene límites, desde mi partido @CeDemocratico rechazamos completamente el que se use a Miguel Uribe y a su familia para tratar de ganarse la candidatura del Pacto Histórico.



— Sebastián López V. (@sebaslopezv) August 12, 2025

El representante Andrés Forero aseguró que declaraciones como las de Quintero sencillamente son una estrategia para ganar seguidores en el petrismo, ya que está en la puja para ser candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Lamentamos que el señor Quintero, para tratar de subir en las encuestas de cara al proceso electoral en el que está participando, esté haciendo ese tipo de acusaciones temerarias. Pero la verdad, pues sabemos que básicamente él está tratando de hacer campaña en hombros nuestros y creo que en este caso se aplica ese viejo dicho de ‘a palabras necias, oídos sordos’”, afirmó.

— Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) August 11, 2025

El expresidente del Congreso Ernesto Macías se sumó al rechazo y en sus redes sociales también criticó a Quintero. “No hay justificación ni razón para que alguien se dedique a desviar la atención de un hecho tan grave. Cuando esa actitud es tan extraña y persistente, ¿se busca proteger a los verdaderos cerebros detrás del crimen?”.