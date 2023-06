Centro Democrático solicitó su derecho a réplica a la última alocución del presidente Gustavo Petro

El partido Centro Democrático solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Sistema de Medios Públicos (RTVC) su derecho a réplica luego de la última alocución del presidente Gustavo Petro. El mandatario se dirigió al país el pasado viernes, 2 de junio, desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

En su discurso, el mandatario se pronunció sobre el escándalo de persecución y chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, su exjefa de gabinete. A su vez, anunció la salida de la exfuncionaria y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela. Este discurso se retransmitió en la noche del viernes, por lo que aplica como alocución con derecho a réplica por parte de la oposición.

El Centro Democrático pidió que a más tardar en las 48 horas siguientes a la alocución del presidente Petro se les garantice el derecho a la réplica. También solicitaron la misma garantía para los demás partidos que asumieron esta posición.

Por decisión de la colectividad, quienes hablarán por el partido y la oposición serán los congresistas Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, y Paloma Valencia, senadora de la República.

Hernán Cadavid Márquez, representante por Antioquia. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Después de hacer la petición, el partido definió que la intervención la haremos la senadora Paloma Valencia y yo. Ella por Senado y yo por Cámara. Es ir a buscar responder varias de las afirmaciones que hizo el presidente esta semana y se transmitieron por televisión”, explicó el representante Cadavid, en conversación con SEMANA.

Según el representante, su intervención en la réplica se enfocará en los ataques del presidente a las instituciones, específicamente a la Fiscalía General de la Nación.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“A mí de las cosas que más me preocupan es la constante declaración del presidente socavando instituciones. Yo diría, en vez de permitir una apertura tranquila a la investigación, lo que emprende es un ataque contra el fiscal general nuevamente. Así es muy difícil, no es el primero. Es reiterado. Las cortes han tenido que salir a manifestarse en repetidas ocasiones y, por supuesto, también los medios de comunicación han sentido esa agresión”, detalló Cadavid.

Petro defendió a Sarabia en la alocución

El pasado viernes, en medio de la ceremonia de ascenso a subtenientes del Curso General Jorge Duarte Blum, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo que salpica a Laura Sarabia, su ahora exjefa de gabinete. El mandatario la defendió y aseguró que fue temor de una mujer “recién parida”.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Captura de pantalla

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo de mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra”, expresó el presidente en su intervención.

De acuerdo con el mandatario, la funcionaria reaccionó “dentro de la ley” al haber sometido a su exniñera al polígrafo y emprender una persecución en contra de ella y su familia.

“Que se usó el polígrafo, que yo no he podido ni saber dónde queda, del Palacio de Nariño. Que no compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos, hasta donde tengo entendido. Bajo unas normas y protocolos que ha expedido, incluso, una sentencia de la Corte Constitucional, y sobre todo la Superintendencia de Seguridad Privada de gobiernos pasados”, agregó.

El presidente continuó la defensa a Sarabia argumentando que esa práctica se utiliza en el sector privado y en “algunas entidades públicas”.

“Se emplean bajo unos criterios, uno de los cuales, el fundamental, es que ahí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad plena. Sin su decisión compartida, autorizada por la persona. Y eso es lo único que pasó ante una sospecha. No son procesos judiciales, como falsamente se afirmó en la prensa. Se les llama, según la sentencia y los protocolos, procesos de confianza”, indicó.

De acuerdo con Petro, este protocolo se acciona cuando están en “alto grado de vulnerabilidad” y que en este caso es alguien que hace parte del Comité de Seguridad Nacional.