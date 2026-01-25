Política

César Gaviria aseguró que Gustavo Petro está en “guerra sin cuartel” contra Antioquia: “Críticas, estigmatizaciones y controversias”

El expresidente y líder del Partido Liberal hizo un análisis de la situación del departamento.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 6:55 p. m.
El expresidente César Gaviria tiene enormes diferencias con Gustavo Petro.
Foto: JUAN CARLOS SIERRA

César Gaviria, expresidente de Colombia, hizo público un análisis sobre la situación de Antioquia bajo el Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el texto del líder del Partido Liberal, el mandatario libra una “guerra sin cuartel” contra el departamento.

En primer lugar, reseña cómo el departamento ha sido pionero en ejecución de megaobras, así como contribuye a la producción nacional en sectores como el minero, industrial, académico, cultural y deportivo.

“Antioquia, por su dinamismo económico y su capacidad de gestión en infraestructura y desarrollo social, es ampliamente considerada como un motor y un modelo de desarrollo para Colombia", escribió Gaviria.

Además, aseguró que la relación de Antioquia con los anteriores gobiernos permitía incentivar el desarrollo.

“Durante mi gobierno, Antioquia fue un eje fundamental, donde los principales proyectos fueron en colaboración con el gobierno central o con beneficio para el departamento. Se centraron en la descentralización, la infraestructura y el apoyo a la energía, en un contexto marcado por la violencia del narcotráfico y el proceso constituyente”, dijo.

César gaviria Presidente Partido Liberal
César Gaviria es el jefe del Partido Liberal. Foto: JOHAN TORO

Y ahora, según Gaviria, la relación ha sido una serie de “críticas, estigmatizaciones y controversias provenientes del centro del poder nacional, liderados directamente por el mismo Petro”.

“No son solo debates políticos o diferencias administrativas, son verdaderos ataques al corazón de la identidad y el desarrollo antioqueño”, agregó.

Además, dijo que estos bloqueos se han centrado “principalmente en grandes proyectos de infraestructura vial, portuaria y de gran minería y en acusaciones de índole política y económica que cuestionan la financiación y los beneficiarios de dichas obras”.

Según el documento, las principales “trabas” del Gobierno contra Antioquia se concentran en plata, permisos y decisiones administrativas. Afirma que Petro le “arrebató la autonomía minera”, lo que habría quitado al departamento la potestad sobre nuevos títulos y vigilancia, y además le habría recortado recursos “entre 5.000 y 8.000 millones anuales”.

Señala un “bloqueo de recursos” para terminar el Túnel del Toyo, con faltantes “alrededor de 660.000 millones”, y advierte que varias vías 4G como Pacífico 1 quedaron “en el limbo” por falta de presupuesto.

También menciona demoras en la cofinanciación del “metro ligero de la 80”, “cuestionamientos y presiones” para “meter la mano” en Puerto Antioquia, frenos al proyecto Quebradona en Jericó y la decisión del Ministerio de Hacienda de “no girar los recursos necesarios” para una consulta popular sobre el área metropolitana del valle de Rionegro.

Finalmente, aseguró que Antioquia no puede seguir “remando sola” y recalcó que se necesita un candidato o candidata presidencial “con probado amor por la región y con compromiso expreso a trabajar sin descanso de la mano con el departamento”.

Noticias Destacadas