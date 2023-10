Cielo Rusinque, exdirectora del DPS, dice que no conocía condición de discapacidad de una mujer que iba a contratar; la persona reclama que lo aclaró desde un comienzo

La exdirectora del DPS, Cielo Rusinque, se defendió de una denuncia que fue presentada en su contra por supuesta discriminación por discapacidad. Una mujer que habló con SEMANA contó que la exalta funcionaria del Gobierno y la exjefa de prensa de la entidad, María Paula Fonseca -hoy jefe de prensa de la Casa de Nariño- le habrían negado la posibilidad de trabajar por su condición, a pesar de que ya todo estaba acordado.

Rusinque le dijo a SEMANA que no conocía de la condición de la mujer y que supuestamente ella le habría expresado que no podía hacer muchas actividades, por lo que, tras una recomendación del área jurídica, decidió no contratarla.

Cielo Rusinque, abogada cercana al Pacto Histórico. | Foto: API

La exdirectora del DPS afirmó que cuando llegó a la entidad acabó con el “corbaterío” y otras prácticas.

“Ella me contacta a mí, me dice que pone su hoja de vida a consideración, yo no me encargo de hacer esas vinculaciones ni de hacer las entrevistas ni de mirar la pertinencia. Creo que es importante tener de precedente que cuando llegué a Prosperidad Social lo primero que hice fue acabar con las corbatas y con las personas que eran vinculadas no por necesidades del servicio, sino que precisamente se hacían contratos a la medida, con horarios a la medida, sin respetar los más mínimos criterios objetivos. ¿Qué hice yo? Sacamos una resolución en la cual solamente se contrataba personal por contratación por necesidades del servicio y se establecía una tabla de salarios de acuerdo a formación y de acuerdo a responsabilidades de los cargos”, afirmó Rusinque.

Agregó que cuando la mujer le puso a consideración su perfil lo que ella hizo fue pasarlo a las áreas a cargo ellos eran los que verificaban si cumplían los requisitos para las necesidades del servicio. “A nadie se mandaba por decisión mía porque yo no tenía que ver con eso”, le dijo a SEMANA Rusinque.

Sin embargo, ese punto dista de lo dicho por Jenny Astaiza quien presentó la denuncia formal en contra de Rusinque. Ella asegura que desde el primer momento le aclaró a la exfuncionaria su condición. Además, en unos chats conocidos por esta revista se evidencia que, contrario a lo que dice la exfuncionaria de que delegada al área encargada, ella tramitó todo el proceso con Astaiza.

Rusinque aclaró que ella era la encargada del proceso. | Foto: SEMANA

Allí Rusinque le dice que le “habría gustado” que le comentara su situación antes de iniciar el proceso de contratación, a lo que Astaiza le dice que ya coordina con María Paula Fonseca. Rusinque le aclara que ella directamente es quien está encargada del proceso. “No, ella está pendiente de mi decisión Jenny y no estoy tranquila. Prefiero hablarlo contigo por favor”, le dijo Rusinque a Astaiza.

Rusinque también reconoció que en un comienzo vio un “buen perfil” de la mujer y que la llamarían a entrevista. “Después me dicen que la señora había pasado un certificado de que tenía todo bien y apareció que tenía una pensión por invalidez y la señora después me manifiesta a mí que ella no puede ni tener estrés ni escribir ni hacer prácticamente nada”, aseguró Rusinque. Aclaró que ella no tenía nada que ver con ese tema y que eso debería decidirse en las áreas correspondientes.

“Lo que tengo entendido es que en esa sección tienen espacio para personal pero necesitan que tengan y puedan cumplir. Allá hay estrés, allá se tiene que cumplir con las labores propias del cargo porque aquí lo que no puedo hacer yo soy algún tipo de excepciones privilegiando vinculaciones cuando no cumplen las necesidades del servicio”, reclamó Rusinque.

Nuevamente, la versión de la mujer se distancia de lo dicho por la exfuncionaria. Según ella, su condición es ningún impedimento para realizar las labores que le iban a designar. Incluso, en las conversaciones de WhatsApp que tuvieron ambas le reclama que hay profesionales altamente capacitados que actualmente cumplen sus funciones en el país y que su condición no es impedimento. Incluso, Astaiza le comentó a este medio que tuvo que contratar personal para su firma de abogados para dedicarse tiempo completo al cargo que le habrían referenciado en el DPS. “Como Cielo me dijo que me necesitaban tiempo completo entonces dejo la empresa y contraté gente para que me reemplazaran porque llevo varios procesos”, afirmó.

Rusinque también expresó a esta revista que “nunca entendió que era lo que Astaiza podía hacer”. Sin embargo, la mujer afirmó -y así se evidencia en los chats que le envió a Rusinque- que podría trabajar en estrategia en comunicaciones y haciendo reportería para apoyar a Fonseca en esas labores.

Cielo Rusinque y María Paula Fonseca habrían tomado la decisión de que la mujer no trabajara con ellas. | Foto: Montaje Semana

De hecho, en el audio conocido por SEMANA de la conversación entre Astaiza y Rusinque, la exdirectora del DPS reconoce que esa es una de las falencias de su entidad. “De por sí ella (Fonseca) tiene una situación compleja en comunicaciones (...) le toca muy cargado”, afirmó.

Según Rusinque, la mujer le dijo que no podía cumplir varias de las funciones que debía realizar. La mujer alega que a pesar de su condición, estaba capacitada y podía hacer el trabajo. “Ella me dijo que no podía escribir, que no podía tener estrés y un poco de cosas, entonces dije, excúseme, qué puede hacer y se mete uno en un inconveniente porque es una persona que tiene una pensión por invalidez, uno cómo va a vincular una persona que no cumple con las necesidades del servicio”, aseguró Rusinque.