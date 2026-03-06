Política

Cinco mujeres que han dado la pelea política y que podrían llegar al Senado

Hay 1.286 candidatas, de las cuales 427 están buscando un puesto en el Senado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

6 de marzo de 2026, 5:30 a. m.
Katherine Miranda, Jennifer Pedraza, María Paz Gaviria, Juliana Gutiérrez Zuluaga y María Clara Posada.
Katherine Miranda, Jennifer Pedraza, María Paz Gaviria, Juliana Gutiérrez Zuluaga y María Clara Posada. Foto: SEMANA / API

La participación femenina en la política cada vez es más fuerte: son ellas quienes alzan la voz en el Capitolio, pues las mujeres en el Congreso ocupan actualmente el 28 % de las curules.

Para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026 hay 1.286 candidatas: 427 de ellas son aspirantes al Senado y 899 buscan llegar a la Cámara de Representantes.

Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Al menos cinco de esas mujeres se han destacado en la contienda política para ocupar una curul en el Senado de la República. Ellas son: María Paz Gaviria, Jennifer Pedraza, María Clara Posada, Katherine Miranda y Juliana Gutiérrez Zuluaga.

El próximo 8 de marzo, los colombianos deberán elegir al Congreso 2026-2030. En los tarjetones habrá, entre otras, las listas cerradas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, algunas coaliciones como Ahora Colombia, Alma y Alianza por Colombia. Además de otros partidos que van solos.
El próximo 8 de marzo, los colombianos deberán elegir al Congreso 2026-2030. Foto: foto: Colprensa / Fotomontaje El País

María Paz Gaviria

Gaviria hace parte del Partido Liberal y ocupa el puesto 100 en la lista. Es hija del expresidente César Gaviria, quien también es director del Partido. Es profesional en licenciatura en Artes Liberales.

Política

Gustavo Petro defiende la película en la que actúa junto a una estrella de Hollywood y los millonarios recursos que invirtió el Estado

Política

Diego Caro, candidato a la Cámara: “Me lanzo porque estoy cansado de vivir con miedo en Bogotá”

Política

Carlos Alberto Morales quiere llegar al Senado para reactivar la industria energética: “Gustavo Petro marchitó el sector”

Política

Ella es Luisa Fernanda Villegas, fórmula vicepresidencial de Miguel Uribe Londoño

Política

Consulte acá qué EPS lo atendería en su municipio, según MinSalud; la Nueva EPS tendría presencia en todo el país

Política

Senador Alejandro Chacón rechaza presunta extorsión por prestamistas ‘gota a gota’ que habrían secuestrado un perrito por una deuda

Política

Atentado contra María Bolívar, candidata a la Cámara por Atlántico: “Dispararon para asesinarme”

Contenido en colaboración

Es urgente “deslegislar” para que Colombia crezca: la visión de Carlos Cuartas para llegar al Senado

Cali

“La representación regional no puede quedarse en el discurso”: Carlos Hernán Rodríguez presenta sus propuestas para llegar al Senado

Política

César Lorduy propone proyectos para otorgar créditos a madres cabeza de familia y un salvavidas para estudiantes del Icetex

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha hecho fuerte oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha denunciado irregularidades en la Fundación San José, busca llegar al Senado.

Hace parte del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, y ocupa el puesto 100 en la lista.

Jennifer Pedraza Sandoval Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia
Jennifer Pedraza Sandoval, miembro en la Cámara de Representantes. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

María Clara Posada

La candidata del Centro Democrático aparece en la lista con el puesto 8. Es abogado y cuenta con estudios en ciencia política. En su carrera política ha cuestionado al Gobierno Petro.

Katherine Miranda

La actual representante a la Cámara por Bogotá también busca ahora una curul en el Senado. Ocupa el puesto 2 en la lista del partido Alianza Verde.

Pese a que apoyó a Gustavo Petro en la campaña presidencial del 2018 y 2022, se apartó de él y ahora le hace fuerte oposición.

Semana Noticias
Katherine Miranda, representante a la Cámara. Foto: Paula López

Juliana Gutiérrez Zuluaga

La hermana del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha tenido desacuerdos con el Gobierno nacional, busca llegar al Senado. Gutiérrez Zuluaga hace parte de Creemos y ocupa el puesto 1 en la lista.

Más de Política

.

Gustavo Petro defiende la película en la que actúa junto a una estrella de Hollywood y los millonarios recursos que invirtió el Estado

Diego Caro es candidato a la Cámara por Bogotá.

Diego Caro, candidato a la Cámara: “Me lanzo porque estoy cansado de vivir con miedo en Bogotá”

Carlos Alberto Morales Delgado es ingeniero de petróleos y candidato al Senado del Nuevo Liberalismo.

Carlos Alberto Morales quiere llegar al Senado para reactivar la industria energética: “Gustavo Petro marchitó el sector”

Miguel Uribe Londoño oficializó su candidatura a la Presidencia.

Ella es Luisa Fernanda Villegas, fórmula vicepresidencial de Miguel Uribe Londoño

Cambios en la red de proveedores de pacientes con hemofilia.

Consulte acá qué EPS lo atendería en su municipio, según MinSalud; la Nueva EPS tendría presencia en todo el país

Senador del Partido Liberal Alejandro Chacón.

Senador Alejandro Chacón rechaza presunta extorsión por prestamistas ‘gota a gota’ que habrían secuestrado un perrito por una deuda

María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.

Atentado contra María Bolívar, candidata a la Cámara por Atlántico: “Dispararon para asesinarme”

Imagen del rodaje de la película sobre José Prudencio Padilla que fue compartida por el presidente Gustavo Petro en redes sociales.

Petro publicó foto de la escena en donde actúa junto a un actor de Hollywood en la película sobre el almirante Padilla

El grupo más numeroso es el de los jurados de votación, con más de 860.000 ciudadanos designados por la Registraduría Nacional.

Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Noticias Destacadas