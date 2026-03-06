Cinco mujeres que han dado la pelea política y que podrían llegar al Senado

La participación femenina en la política cada vez es más fuerte: son ellas quienes alzan la voz en el Capitolio, pues las mujeres en el Congreso ocupan actualmente el 28 % de las curules.

Para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026 hay 1.286 candidatas: 427 de ellas son aspirantes al Senado y 899 buscan llegar a la Cámara de Representantes.

Al menos cinco de esas mujeres se han destacado en la contienda política para ocupar una curul en el Senado de la República. Ellas son: María Paz Gaviria, Jennifer Pedraza, María Clara Posada, Katherine Miranda y Juliana Gutiérrez Zuluaga.

El próximo 8 de marzo, los colombianos deberán elegir al Congreso 2026-2030. Foto: foto: Colprensa / Fotomontaje El País

María Paz Gaviria

Gaviria hace parte del Partido Liberal y ocupa el puesto 100 en la lista. Es hija del expresidente César Gaviria, quien también es director del Partido. Es profesional en licenciatura en Artes Liberales.

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha hecho fuerte oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha denunciado irregularidades en la Fundación San José, busca llegar al Senado.

Hace parte del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, y ocupa el puesto 100 en la lista.

Jennifer Pedraza Sandoval, miembro en la Cámara de Representantes. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

María Clara Posada

La candidata del Centro Democrático aparece en la lista con el puesto 8. Es abogado y cuenta con estudios en ciencia política. En su carrera política ha cuestionado al Gobierno Petro.

Katherine Miranda

La actual representante a la Cámara por Bogotá también busca ahora una curul en el Senado. Ocupa el puesto 2 en la lista del partido Alianza Verde.

Pese a que apoyó a Gustavo Petro en la campaña presidencial del 2018 y 2022, se apartó de él y ahora le hace fuerte oposición.

Katherine Miranda, representante a la Cámara. Foto: Paula López

Juliana Gutiérrez Zuluaga

La hermana del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha tenido desacuerdos con el Gobierno nacional, busca llegar al Senado. Gutiérrez Zuluaga hace parte de Creemos y ocupa el puesto 1 en la lista.