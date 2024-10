Ciudadano denunció ante la Cancillería actitud negligente del cónsul en República Dominicana, Camilo Iguarán

“Cuando vuelvo me encuentro con un cónsul bastante prepotente, con ínfulas de rey, un ego bastante elevado. Me hace unas preguntas de rutina pero bastante intimidantes. Me insinuó haber ingresado de manera irregular al país, me insinuó que él no sabía yo cómo había llegado al país, que necesitaba un certificado de hospedaje”, aseguró Abisambra. Según dijo, fue invitado por la familia de su novia, por lo que no tenía una factura del hotel.