Clara Luz Roldán le habla a Gustavo Petro: “El Gobierno debe entender que los senadores no llegaron solo a aprobar proyectos”

Así lo haremos también con la reforma pensional en la que con la senadora Norma Hurtado estamos insistiendo en la necesidad de hacer cambios al proyecto de ley , pero el Gobierno no acepta. Tiene que haber conciliación. El Gobierno tiene que entender que los senadores no llegaron solo a aprobar los proyectos que presente, sino que tiene que haber una situación en la que de parte y parte se conozcan las decisiones y el Gobierno ceda.

C.L.R.: No hay forma. La posición del Partido de la U es archivar la reforma a la salud y presentar una nueva en la que se estaba hablando con el Gobierno que incluya los puntos que piden los expertos de salud. Queremos mesas abiertas en las que se escuchen a las EPS, a todas las posiciones, y se haga una reforma realmente concertada. No hay forma de que el Partido de la U cambie su posición.

C.L.R.: Este tema apenas hasta ahora está iniciando. Vamos a reunirnos con la bancada de Senado y Cámara, la doctora Norma presentó una propuesta para que no sean tres salarios mínimos, sino 1,5 salarios mínimos los que irían a Colpensiones. No se ha logrado que la Comisión se ponga de acuerdo con el Gobierno y haremos una reunión sobre este tema porque queremos tomar todas las decisiones con las dos bancadas.

C.L.R.: No. En ningún momento estamos en oposición. Simplemente, hemos venido pidiéndole al Gobierno nacional que concerte, que escuche. No puede ser que simplemente presenten un proyecto y pretendan que se les apruebe tal y como lo presentaron porque los senadores tienen sus posiciones. Queremos concertaciones y que escuchen frente a las posiciones que tienen los diferentes partidos. No se puede votar cuando el Gobierno nacional no tiene una apertura frente al diálogo y la concertación.