Esto es lo que se viene para la reforma pensional en el Congreso: Senado seguirá sesión informal y hay cuatro ponencias en estudio

No ha sido un camino sencillo, pero hoy, como autora de esta ponencia de #ArchivoALaPensional que presenté a la plenaria desde octubre del año pasado, quiero agradecer la solidaridad de las bancadas. El futuro de las pensiones de los colombianos no puede ser el que plantea el… pic.twitter.com/ega76L4RNr

La bancada del Centro Democrático respalda la ponencia de archivo del senador Henríquez bajo la premisa de que “la reforma pensional no genera mayor número de pensionados, no promueve de ninguna manera la inserción al mercado laboral de mujeres, jóvenes ni adultos; no brinda la posibilidad de financiar o subsidiar aportes para cotizar al sistema; no se promueven nuevos empleos; por el contrario, se aumenta el porcentaje de cotización para las personas que ganan más de 5 millones de pesos”.