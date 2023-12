Claudia López aseguró que la Policía “tumbó” a Bogotá y arremetió contra Petro: “no vamos a llegar a ninguna paz chiquita, media, ni total”

“Pagué con sus impuestos la formación de 3.000 policías para que nos los dieran. Y de los 3.000, me dieron 1.000. Cuando a uno lo tumba la Policía, pues está muy jodido” , afirmó la alcaldesa, quien desde hace varios meses ha venido cuestionando este caso en particular.

No obstante, la alcaldesa manifestó que a pesar de su inconformismo, desde el Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa le han dicho que la Policía no tumbó a la capital del país.

“Vino el ministro, el director de la Policía y me dijeron cómo se le ocurre que la tumbamos, de ninguna manera, el problema es que tenemos este problema estructural, y me lo explicaron, y bueno, asumo que no me tumbaron, pero lo cierto es que solo tengo 1.000 policías y nos los 3.000 que ayudamos a formar”, indicó.