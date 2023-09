Claudia López presentó los pilares de su proyecto de Policía Local y le envió un mensaje al Congreso: “Sería un insulto”

“Creo que este desafío no es solo de Bogotá, todos los alcaldes estamos desesperados con el crecimiento del crimen, del hurto, del atraco, del abuso a las mujeres, a las niñas, a los niños. Desesperados y sin herramientas, por eso proponemos que esto sea exclusivamente para las ciudades de más de dos millones de habitantes, esto tiene nombre propio: Bogotá, Medellín y Cali” , argumentó la mandataria, que busca una solución a los índices de inseguridad.

“Después de la reforma constitucional, tendría que hacerse una reforma legal que determine cómo se empata con la Policía Nacional, y aquí estamos dando una regla general: que la Policía Local se enfoque en seguridad ciudadana. De homicidio hacia arriba: homicidio intencional, homicidio colectivo, masacre, crimen organizado, crimen internacional, narcotráfico, todo eso sería de la Policía Nacional; la Policía Local podría ir de homicidio hacia abajo: hurto, atraco, lesiones personales, riñas, violencia intrafamiliar, violencia de género, los problemas de convivencia, que no son pocos en una ciudad” , detalló.

“Lo primero que le quiero rogar al Congreso de Colombia es que no acabe el debate en el primer debate y archive este proyecto, de verdad, sería un insulto con Colombia y con Bogotá. Tenemos ocho debates para ir mejorando este proyecto, démoslos del primero al último, y que sea en el último y no en el primero donde tomemos la decisión de si damos el paso a la reforma constitucional o no. Esa es la primera solicitud que con todo respeto le hago a esta comisión del Congreso”, dijo.